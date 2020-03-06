【新冠肺炎】甘肅新增11宗境外輸入病例 311人近期由伊朗抵蘭州

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，處於疫情中心的中國，也面臨疫情「倒灌」風險。據國家衛健委通報，昨日新增境外輸入確診病例16宗，其中甘肅有11人，北京4宗、上海1宗。

為何甘肅有多宗輸入病例？原來本月2日至昨晚有311人分別乘商業包機由伊朗到蘭州，均已全部隔離。而昨日新增11宗境外輸入確診病例，均在省級定點醫院隔離治療，病情平穩。

▲ 部分伊朗回到蘭州的中國公民，會在蘭州新區後備醫院觀察。

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甘肅衛健委稱，新增境外輸入密切接觸者300人，其中38人在省級定點醫院隔離留觀，262人在集中隔離點隔離，正進一步進行醫學檢測檢查。

北京4宗意大利輸入病例 上海1宗伊朗輸入

至於北京新增的4宗境外輸入病例，均來自意大利。目前北京累計確診422宗病例中，有8宗是境外輸入。

上海新增的1宗境外輸入病例，患者為青海籍，伊朗留學，自伊朗德黑蘭出發，經泰國曼谷轉機後於本月2日抵達上海浦東國際機場，入關後即被送至集中隔離點觀察。昨經綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷爲確診病例。

責任編輯：伍樂

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