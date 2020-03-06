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【新冠肺炎】防止前線醫護染疫 機器人即將投用病房

社會熱點 12:05 2020/03/06

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情兇猛，不少前線醫護人員染疫犧牲。清華大學研究人員設計一種裝有機械手臂的移動式機器人，能代替醫護人員為病患照超音波和清潔口腔，有助降低前線醫護的安全隱患。目前一台機器人已在武漢協和醫院，醫護人員開始練習使用。

機器人可為病患聽聲音、清潔口腔

路透社報道，這種機器人配備一支機械手臂，帶有輪子和攝影機，不僅能為病患照超音波和清潔口腔，還能聽到病患器官發出的聲音。過去通常必須用聽診器，才能聽到病患器官聲音。一般來說，以上這些任務都是由醫生親自執行。但若有這種機器人，醫護人員就不必和病患待在同一個房間，甚至能在不同城市進行治療和照護。

機器人主要設計者、清華大學教授鄭鋼鐵說：「所有醫生都非常勇敢，但這個病毒傳染性太強…我們可以用機器人執行最危險的任務。」

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鄭鋼鐵是在農曆春節期間想出機械手臂機器人這個點子，當時清華長庚醫院執行院長董家鴻向鄭鋼鐵表示，前線人員被感染是最大的問題。於是鄭鋼鐵著手組織團隊，開始改造兩支機械手臂。他們所設計的機械手臂機器人幾乎全自動運作，甚至能在接觸他人後為自己消毒。

鄭鋼鐵團隊目前已產製兩台機器人，都已在北京的醫院進行試用。其中一台仍放在清華大學團隊實驗室裡，另一台在星期四已由武漢協和醫院的醫護練習使用。鄭鋼鐵表示，如果一切按計劃進行，該機器人將從周日開始在武漢的冠狀病毒患者身上使用。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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