【新冠肺炎】首例危重患者全肺活檢病理報告：肺呈古銅色

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，內地研究團隊發布首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病例全肺表面呈古銅色，部分出血壞死，主要存在於右肺外緣，有兩點提示，一是這或是重症患者死亡的主因，二是主要病變可能首先起源於此。

目前新冠肺炎病理有待深入研究，除了遺體解剖，內地部分科研團隊也在從組織活檢渠道獲取病理分析。

澎湃新聞報道，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊，日前在預印本網站Preprints更新發布「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」，該研究尚未經同行評議。

患者呼吸衰竭 進行肺移植

研究對一名進行了肺移植手術的危重新冠肺炎患者，作全肺活檢。該名66歲患者，1月4日從武漢返回深圳，出現高燒和咳嗽症狀。除了8年高血壓病史外，無其他基礎疾病，心功能良好。胸部X線檢查可見左右肺亮度增高、多發陰影，被診斷為新冠肺炎（危重型）和嚴重ARDS（急性呼吸窘迫綜合症），並呼吸衰竭，進行肺移植手術。

研究團隊對肺病理組織進行固定、脫水、石蠟包埋、組織切片、特殊組織化學染色等。結果顯示，該病例全肺表面呈古銅色，肉眼可見瀰漫性充血，多為點狀出血，部分出血壞死。出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣。支氣管被黏液和出血滲出物覆蓋。肺切面有嚴重的充血和出血改變。

▲ 右肺（A、B）、左肺（C、D）大體形態，右肺邊緣明顯出血壞死。

【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾 主刀醫生曝新冠恐怖病狀

【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出

而組織病理學上，表現為大量的肺間質纖維化，伴部分透明變性，肺出血性梗死。小血管增生，血管壁增厚，管腔狹窄閉塞。炎症細胞間質浸潤，包括淋巴細胞、漿細胞和單核細胞。經Masson染色證實肺間質纖維化。未見其他細菌、真菌感染。

肺部分出血性壞死 或是重症患者死亡主因

研究團隊指出，在SARS肺病理學方面，此前有課題組發現了局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等肺部病變。而在這項研究中，結果也顯示肺泡水腫伴出血、細支氣管炎、肺泡炎伴上皮細胞炎性損傷等肺部損害。而在顯微鏡下，研究團隊觀察到大量的肺間質纖維化、管壁增厚、管腔狹窄和閉塞發生較多。

研究團隊推測，這些主要的改變，或導致危重病人出現嚴重的呼吸衰竭。

另外，目前大體觀察發現出血性壞死主要存在於右肺外緣。這提示兩點：第一，這可能是重症患者死亡的主因；第二，新冠病毒的主要病變可能首先起源於此。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響