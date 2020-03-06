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【新冠肺炎】世衛譚德塞：習近平特朗普抗疫有效 疫情未到全球大流行

社會熱點 14:02 2020/03/06

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世衞總幹事譚德塞表示，現時新冠肺炎疫情，仍未去到全球大流行的地步，但已出現令人憂慮的跡象，又讚揚國家主席習近平及美國總統特朗普打擊疫情有效。

譚德塞批評部分國家在疫情威脅之下，未有表現出足夠的政治承諾水平，一些國家只是將應對疫情的工作，下放給衛生部門處理，而不是全國一同應對。

世衞總幹事譚德塞讚揚習近平及特朗普打擊疫情有效

他又稱讚中國及美國，分別由習近平、特朗普及美國副總統彭斯領導整個政府應對疫情的做法有成效，呼籲每個國家採取快速、大規模及果斷的行動控制疫情。

另外，世衞官員回應香港有狗隻驗出對新型冠狀病毒有弱陽性，認為未有證據證明病毒出現人傳狗或狗傳人的情況，但會與港府密切聯繫。

【新冠肺炎】疫情衝擊 亞開行料中國損失將逾千億美元

【新冠肺炎】中國新增確診病例大減 外媒提3點質疑

不過，路透社報道，新加坡國家發展部長黃循財表示，新冠肺炎始於中國並向全球擴散，「已開始看起來像全球大流行」。近日新冠肺炎在歐洲、北美等世界其他地方加速傳播。世界衛生組織（WHO）至今仍未將當前情況列為「大流行病」，但曾表示必要時會啟用這個名詞。

德國認為新冠肺炎已達「全球大流行」

事實上，德國衛生部長史潘（Jens Spahn）周三在國會警告德國尚未到達傳播高峰，並直接打臉世衛，指新冠肺炎疫情已經達到「全球大流行」的程度。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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