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【新冠肺炎】路透：中國警告民眾勿接近北韓邊界 或遭北韓衛兵射殺

國情動向 15:00 2020/03/06

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路透社引述與北韓接壤的中國東北地區民眾說，中國當局警告市民，要遠離與北韓的邊界，否則有被北韓守衛開槍射殺的危險。自從新冠肺炎疫情爆發，北韓就禁止中國公民入境。

內地網上近日流傳一張「告知書」照片，稱北韓對新冠肺炎防疫提升至最高特別級，並要求中國同樣加強管制，「如若違反將開槍擊斃」。該份「告知書」下方可見部分印鑑，上有「共產黨青石鎮」等文字。

內地網上近日流傳一張「告知書」照片，要求中國加強管制，「如若違反將開槍擊斃」

路透社這篇發自首爾和新加坡的綜合報道指，有關通知是這個星期中國當地部門發出的一份印刷通告。報道說，這顯示了北韓是如何認真對待新冠肺炎。報道指，在北韓就對疫情評估提升到最高級別之際，這通告稱北韓要求中國加緊邊境管控，避免中國人被開槍射殺。

在新冠肺炎疫情爆發後，北韓率先封鎖與中國的邊境，限制航班及列車進出，打擊跨境走私活動，又下令駐平壤的外交人員隔離一個月，以嚴厲封堵武疫情蔓延至境內。

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目前，北韓仍未有報告新冠肺炎的感染病例。中國與北韓有長達1400公里的接壤邊界，嚴冬時份，這些邊界上的河流冰封，人們可以在結冰的河面上來往兩國。

路透社說，靠近北韓邊境的中國吉林省吉安和白山等地的居民和村民，這個星期接到當局發出的通知，警告他們不要太靠近邊界，並禁止村民到鴨綠江捕魚、倒垃圾、散步、放養家畜家禽等，此外並禁止觸碰、翻越和損壞隔離欄。中國公安將24小時監控江邊，發現違禁者將行政拘留。

在鴨綠江捕魚遭禁止

有在當地經營餐館的市民向路透社證實，他們獲得通知，如果太靠近邊界，有可能被北韓士兵開槍射殺。通告說，在防止疫情的時刻，任何活動包括在鴨綠江捕魚或向北韓方面叫喊，都是嚴厲禁止。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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