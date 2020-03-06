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【新冠肺炎】內地線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

社會熱點 15:04 2020/03/06

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐，內地學校均停課，為做到停課不停學，教師和學生將課堂轉移到線上。但在線上教學的過程中，屢屢發生教師說出敏感詞，或發布敏感圖片導致直播間被封的奇事。

在內地網絡直播間，被視為是色情、暴力、政治敏感及歪曲歷史的內容，都可能遭到處罰，這種審查通常由官方與互聯網公司的合作來進行。

婦產科老師倍感無奈：專業名詞全涉黃

在微博上，「醫學生上網課有多難」成為熱門話題，閲讀量接近1億，很多網友留言他們的無奈經歷。

【新冠肺炎疫情停課】衛健委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多

據BBC（英國廣播公司）報道，21歲的夏上樂在江蘇一所大學就讀護理專業。她對BBC說，不久前她的老師因在上課時發佈了一張外科感染的效果圖而被屏蔽。還有一次，老師放了一個做胃鏡的視頻，結果還沒放幾秒鐘就被停止了，老師只能把文件發到群組裡讓大家自己看。

【新冠肺炎】現實版Truman Show？居家太無聊 內地男直播睡覺1857萬人觀看（有片）

除上述外科方面的例子之外，涉及生物、生理的教學內容更是「涉黃」被封重災區。

據網民反映，一名婦產科護理學教師通過聊天應用QQ在線授課，但僅過了幾秒鐘就遭到封號。她隨後在微信上說，回想很久後，認為「估計是提到了外生殖器解剖」。

她還說，「我一個教婦產科的，你讓我講啥？估計我所有的專業名詞都涉黃。」相似的經歷還發生在正學習泌尿系統相關內容的學生身上，學生稱「正上著課就被停了」。

微博圖片

還有網民稱，在學習高中生物學胚胎時，老師發的文件全是問號，而且打不開，網民猜測是因為那節課講了動物取精細胞的三個方法。

政治、歷史課也是被封重災區

政治、歷史教師也更容易被封。據《南華早報》報道，在河南中部一所中學教歷史的王老師表示，她的包括試卷在內的教學材料，疑因為包含政治敏感詞，無法通過社交軟件發送給學生們。

王老師說，「這個學期我們學中國古代政治制度史，必須使用『獨裁』、『君主制』和『官僚主義』等詞語。我想可能因為這個無法發送。」王老師稱其他班也有同樣情況。

其實，除了線上教學一不小心就容易被封之外，不少網民還指出另一弊端，那就是長時間看著電子屏幕容易損害視力，而且也難以集中注意力。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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