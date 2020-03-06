【神州快訊】山東省首部民營經濟地方法規出台

山東省煙台市人民政府新聞辦公室舉行新聞發佈會，解讀《煙台市民營經濟促進條例》政策。

據悉，煙台市委、市政府高度重視民營經濟發展，為此出台了山東省首部關於民營經濟的地方性法規——《煙台市民營經濟促進條例》，以立法的形式促進民營企業發展，在加大政府扶持力度、營造公平競爭發展環境、破解民營經濟組織融資難和融資貴、優化營商環境和公共服務、弘揚企業家精神和保障民營經濟組織權益5方面作出共30條規定。

截至2019年12月底，全市實有市場主體86.76萬戶，其中各類企業23.44萬戶，個體工商戶61.6萬個，農民專業合作社1.73萬個。在這些市場主體中，按照《條例》對民營經濟的定義，民營經濟組織有86萬多個，佔全部市場主體的99%以上。煙台市工業和信息化局黨組成員、二級調研員萬樹建介紹，煙台不但擁有一批規模大、實力強、創新能力處於全國甚至全球領先水準、在全市經濟中佔重要位置的骨幹企業，還培育出一批跨越發展、創新引領、專精特新小巨人和高新技術企業，全市民營經濟的整體形象和影響力得到提升。

下一步，煙台市將及時協調解決《條例》實施過程中出現的問題，同時結合當前形勢，協調抓好應對疫情、支持企業發展各項政策措施的實施，幫助企業增強信心、渡過難關，促進全市民營經濟持續健康發展。煙台市工商聯黨組成員、副主席于岩君表示，將打造政策服務、法律金融服務、「招商引資」、扶貧協作、綫上服務等平台，實施服務民營經濟發展的「平台提升工程」。

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