【神州快訊】中新天津生態城推動跨區域聯動 助力企業修復供應鏈「斷點」

面對區域內企業的供應鏈「斷點」，中新天津生態城積極協調、跨區域聯動，幫助企業解燃眉之急。

天津喜諾生物醫藥有限公司是生態城一家致力於體外診斷試劑及醫療器械生產研發的企業。為確保武漢等疫區收治醫院病毒及真菌感染檢測產品的供應，自春節假期起，喜諾生物始終沒有停工，持續投入生產。然而，该企业物資部部長陳學蕊表示：「因疫情防控需求，有些地方復產比較困難，對供應鏈造成了影響。給我們供應原材料的上游企業共20家，其中6家比較關鍵，如果不能及時復工，將直接影響我們產品的交付。

了解企業實際需求後，生態城指定專人與企業深度對接。在得知大多數原材料均由外地企業供應後，生態城經濟局立即向濱海新區報送《關於協調解決喜諾公司原材料供應相關問題》的請示，並附上企業急需協調復工的供應商名單。經過生態城、濱海新區的主動對接，天津市武清區、北辰區及河北省廊坊市、滄州市等地有關部門多方聯動，成功推動6家上游供應商企業復工復產，幫助喜諾生物修復了供應鏈上的「斷點」。

此外，為保障企業後續生產，生態城將持續幫助喜諾生物協調其他供應商儘快復產，努力推動疫情防控和經濟發展「雙戰雙贏」。

(資料由客戶提供)