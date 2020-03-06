【神州快訊】世界領先班輪公司赫伯羅特在津開通北歐直航業務

3月4日，集裝箱船舶「美恩馬士基」駛離天津港，標誌赫伯羅特公司成功在天津港開通北歐直航業務。這表明天津營商環境持續優化提升的賦能成效不斷顯現，天津北方國際航運核心區聚集效應和輻射帶動作用進一步增強。

赫伯羅特公司總部位於德國漢堡，是全球領先的班輪運輸公司，擁有220餘艘現代化船舶，每年運輸980萬隻標準箱，共118個班輪服務，在全球600多個港口之間建立快速可靠的連接。

2019年以來，天津港集團深度融入京津冀協同發展和共建「一帶一路」，打造發展「共同體」，以服務促攬貨，推動集裝箱業務跨越式發展。目前，天津港與全球200多個國家和地區的800個港口保持航運貿易往來，集裝箱航綫達130條，凸顯全球資源配置樞紐作用。

2020年初，赫伯羅特公司與馬士基航運、地中海航運組建的「2M聯盟」，簽署了北歐航綫艙位租賃的協議，3月起安排開通至天津港的直航業務。赫伯羅特船務(中國)有限公司天津分公司總監田力強先生表示，此次加入2M航綫融艙，將使天津港出口直航歐洲港口的貨量進一步增加。目前，赫伯羅特公司已委託中國天津外輪代理有限公司為上述2條航綫進行船舶代理業務。

赫伯羅特公司在天津港開展直航業務，一方面是國內京津冀和「三北」地區的外貿進出口量逐年上升，需求潛力巨大；另一方面是「2M聯盟」在天津港運營的「歐洲精品航綫」在泊船時效率均保持每小時200自然箱以上，全球排名位列前茅。

赫伯羅特公司北歐直航業務的開通，將為天津港腹地客戶和企業打贏戰疫和復工複產、深度參與全球供應鏈合作提供更高頻次的生產原材料供給和貨物運輸保障。

(資料由客戶提供)