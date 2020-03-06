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【新冠肺炎】湖北大媽3月確診 竟是1月逛超市被傳染？

社會熱點 15:18 2020/03/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，湖北荊門市一名大媽，本月1日核酸檢測呈陽性，疾控人員指出，她1月曾與另一名確診病例出現過在同一超市，付錢時間僅相差9分鐘，判斷她因此受到感染。

《浙江日報》、《寧波晚報》報道，荊門趙女士1日核酸檢測呈陽性，浙江省援荊疾控隊人員追查發現，她於1月24日出現過輕微症狀，有服藥史，但無就診史。

她的丈夫2月3日出現症狀就醫，3次核酸檢測陰性，作為疑似病例收治住院。趙女士作為其丈夫的密切接觸人員集中隔離，隔離時間2月3日至17日，解除隔離後仍一直在家，未出門，直至此次排查。在這段時間，她的症狀逐漸消失，一周內無相關症狀。

埋單時間僅相差9分鐘

疾控人員認為，趙女士發病日期為1月24日，於是追查源頭，惟她發病前14天沒有去武漢及周邊，且自稱跟轄區內已確診病例也不認識，1月11日至24日期間未發現接觸人員中有人身體狀況異常。而她丈夫核酸檢測仍呈陰性，不是傳染源。

不過，疾控人員發現，趙女士1月曾與另一名確診病例陳女士，出現在同一個超市，二人付錢時間前後相差只有9分鐘。

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據了解，當時她們在同一個超市的停留時間都超過了1小時。這個超市是地下一層，通風環境較差，付款通道僅有兩條，彼此相鄰很近。工作人員亦分析另外7個線索，都予以排除，得出結論陳女士是趙女士的傳染源。目前趙女士被確診為新冠肺炎感染者被送醫，與她密切接觸過的人員也都已經隔離。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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