【神州快訊】浙江設防疫專項信貸資金助青年創業者

日前，共青團浙江省委會商浙江省農信聯社，向全省青年企業家、青年創業者提供50億元（人民幣，下同）專項信貸資金，還通過創新綫上助農服務、加大減費讓利、積極落實幫扶紓困、創新推廣綫上貸款等金融措施，支持青年企業家抗擊疫情、復工復產。

據悉，本次統籌安排的50億元青年防疫專項信貸資金，將優先滿足符合條件的企業在疫情防控應急物資、生活物資生產經營方面的信貸需求。

另對納入浙江省級疫情防控重點保障企業名單內的青年創業企業，給予當期LPR-100BP的利率優惠，並享受50%貼息政策；對符合條件的普惠型小微企業給予1-3個月減免息費政策（具體由當地農信聯社、農商銀行根據實際情況減免息費）。對受疫情影響的中小外貿企業提供最優滙率、減免跨境結算費用、外滙融資利率優惠等，推介外貿企業利用靠檔利率計付利息，提高外滙存款收益。

針對受疫情影響還款有困難的青年創業群體，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，並可根據實際情況，給予展期或無還本續貸支持，做到不轉逾期、不計罰息、不下調貸款分類、不影響徵信。

此外，為解決新冠肺炎疫情時期的青年求職需求，共青團浙江省委也於近期啓動「『浙』里就業有未來——促進青年就業創業專項行動」，首批推出近6,500個崗位，用工需求達6萬多人。

(資料由浙江省青年企業家協會提供)