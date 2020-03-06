【神州快訊】高新區5家企業入選國家工信部2020年大數據產業發展試點示範項目名單

日前，國家工信部公示了2020年大數據產業發展試點示範項目名單，全國共200個試點示範項目通過評審，天津市10家企業入選，其中高新區5家企業入選，佔全市入選總數的50%。

國家工信部此次項目徵集，旨在促進大數據產業創新發展，推動大數據與實體經濟深度融合，在工業大數據融合應用、民生大數據創新應用、大數據關鍵技術先導應用、大數據管理能力提升4個領域進行遴選。高新區本次共徵集了12個項目，最終5個項目入選。其中，三六零科技集團有限公司、曙光資訊產業股份有限公司、紫光雲技術有限公司、天地偉業技術有限公司承擔的項目均入選「民生大數據創新應用」領域試點示範；天津五八到家貨運服務有限公司承擔的項目入選「大數據管理能力提升」領域試點示範。

高新區此次申報項目及入選項目的數量均有大幅度的提升，反映出近年來通過拓展招商管道、加大政策支持力度、優化營商環境等舉措，高新區的大數據產業發展日益壯大，以曙光、三六零、今日頭條、雲帳戶、五八集團等知名企業為龍頭的產業聚集效應日漸明顯，產業生態日趨完善。

高新區將以本次入選項目為示範，以天津市智能製造專項為抓手，繼續加大政策扶持力度，優化營商環境，拓展產品應用場景，營造大數據產業發展的良好生態環境。

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