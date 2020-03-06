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【神州快訊】靜海區千名幹部駐企服務 規上企業復工率超96%

特約 15:00 2020/03/06

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截至3月4日，天津市靜海區工業企業復工復產累計達2,698家，其中規上企業復工復產633家，佔全部規上企業的96.4%。

靜海區建立快速反應指揮體系，逐級劃分戰區網格，以19個鄉鎮街、4個園區為防疫管控單元，實行網格化防疫管控。同時，堅持一二三產業同步推進，在區級機關、企業事業單位抽調近千名幹部，成立市、區2級服務小組289個，對全區660家規上企業、3,211家規下企業進行全覆蓋駐企服務，協調解決問題，查找風險隱患，堵塞管理漏洞，幫助企業做好疫情防控的同時儘快實現復工復產。

駐企服務過程中，企業服務小組圍繞用工短缺、資金緊張、防控物資不足、上下游產業鏈配套不全等問題進行重點幫扶，累計發現解決問題200餘個。

針對企業用工不足問題，企業服務小組及時發佈企業用工信息，累計為企業解決用工1,400餘人。因企業急需技術崗、「老員工」，靜海區與東西部對口協作的甘肅慶陽鎮原縣以及其他市、縣進行溝通協調，採取「點對點」接人的方式，做到疫情防控、復產復工、精准扶貧三結合。

針對企業資金緊張問題，企業服務小組協調該區有關部門對接、上門服務。截至目前，梳理疫情防控重點保障企業20餘家，資金需求13億餘元（人民幣，下同），為10餘家企業協調解決復工生產資金需求3.5億餘元。

針對企業上下游產業鏈配套不足問題，企業服務組與企業負責人開展深入對接溝通，共收集企業上下游產業鏈配套問題40餘個，目前已經解決30餘個。

(資料由客戶提供)

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