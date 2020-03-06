【神州快訊】中新天津生態城鼓勵新冠病毒醫藥產品生產研發

為鼓勵區域內生物醫藥企業和科研機構積極開展新冠肺炎疫情診療相關科研項目，加速疫情防控產品的創新研發和生產，中新天津生態城制定了《中新天津生態城防疫藥品研發和技術攻關專項支持政策實施細則》。

日前，丹娜（天津）生物科技有限公司依據該細則向生態城科技創新局正式遞交了申報材料。作為一家生物醫藥科技企業，疫情爆發後，丹娜生物的研發團隊第一時間投入到新冠病毒快速檢測試劑盒的開發中。申報材料審核通過後，丹娜生物有望獲得生態城給予的150萬元（人民幣，下同）資金獎勵。

此次制定的細則將政策惠及面分為2類。第一類是在2020年2月1日至4月30日期間，已獲批國家、天津市、濱海新區有關新冠肺炎疫情診療相關科技項目立項，並獲得資金支持的企業，生態城將按照就高不就低的原則，一次性給予企業同等額度的資金支持，最高可達300萬元。第二類是在疫情診療方面具有一定科研基礎，短期內可投入臨床應用，獲批生態城科技立項的企業，生態城將給予最高200萬元的立項資助。

疫情防控期間，生態城將適當縮短項目徵集和公示期，讓資金儘快到位，加速新冠病毒醫藥產品的生產研發。

在加大對生物醫藥企業支持力度的同時，生態城正面向區域內所有科技企業和科研單位徵集有利於疫情防控的科學技術攻關項目，希望借此為疫情防控注入更多科技力量。

(資料由客戶提供)