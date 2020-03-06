【神州快訊】天津港集團加速推進「三大重點工程」

天津港集團推動3大重點工程項目復工與建設提速，助力疫情防控和經濟社會發展「雙戰雙贏」。

天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭工程項目預計總投資57億元（人民幣，下同），碼頭岸綫總長1,100米，按照20萬噸級集裝箱泊位設計能力建設3個智能化集裝箱泊位，可滿足目前世界最大集裝箱船舶靠泊作業。天津港第二集裝箱碼頭有限公司綜合部經理孫彪介紹，施工現場已於日前正式復工。公司將嚴格把控現場施工疫情防控各道關口，與各合作方不斷優化方案，確保年底按計劃實現一個泊位試運營。

同日全面復工的還有天津港北港池海嘉汽車滾裝碼頭工程。該項目位於北港池第一分支港池南側岸綫，工程總概算為9.9億餘元，設計年吞吐量為50萬輛商品車。天津港北港池海嘉汽車滾裝碼頭工程項目經理李衛國表示，目前該工程現場各類防疫設備、物資齊全，疫情防控措施和應急預案編制完成，碼頭施工、疏浚施工、陸域施工正穩步向前推進，復工人員已進場同步開展臨建及打樁作業。

天津港高沙嶺港區10萬噸級航道一期工程更是馬不停蹄、與時間賽跑。疫情突發後，天津臨港產業投資控股有限公司與各參建單位迅速反應，在嚴格加強外地來津人員排查基礎上，確保疫情防控措施落實到位。該公司科信設施部部長王翀表示，截至目前，該工程累計航道疏浚約1,300萬立方米，已完成工程總量的近70%。待年底完工投入運營後，可提升天津港高沙嶺港區通航等級，更好服務雄安新區建設和京津冀協同發展。

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