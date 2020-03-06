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【新冠肺炎】滬指低收1.2%止4連升 市場緊盯明早進出口數據

經濟脈搏 15:48 2020/03/06

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，亞開行料疫情對中國經濟諸多方面產生重大影響，損失將達到1,030億美元，佔國內GDP的0.8%；國際金融協會（IIF）亦調低今年中國的經濟增長預測，由5.9%降至略低於4%。內地股市今日（6日）受累外圍風險全綫下挫，其中滬指報3034點，跌1.2%，終止4連升，但本周仍累漲5.4%。市場關注明天公布1至2月進出口數據，路透預估擴大至雙位數跌幅。

口罩紡織製造股逆市上漲

美股隔晚回吐逾3%至4%，拖累滬深兩市今早大幅低開，扭轉昨日升勢在低位調整，截至收市，上證指數報3034點，挫1.2%，最低見3029點；深證成指亦跌1.1%，收報11582點，最低見11541點；創業板指數則報2192點，跌0.75%。

市場交投活躍，滬深兩市成交合計9,575億元（人民幣，下同），其中滬指成交3,773億元。各板塊個別發展，口罩、紡織製造、碳纖維板塊逆市上漲；水泥、證券、通訊服務板塊則跌幅較大。

展望後市，方正證券認為，支撐A股走強的因素有3點：對沖政策加力；經濟趨勢前低後高；2020年是資本市場改革和開放大年。目前這3點正在演繹，市場保持樂觀。光大證券也認為，A股市場由國內政策經濟周期決定，海外市場波動只形成短期的風險擾動，而不決定A股趨勢。只要寬鬆預期不變及滯脹風險無加劇，不必持悲觀態度。

【新冠肺炎】中國產業鏈有多少外移  關鍵看3月復工進度

【新冠肺炎】疫情衝擊 亞開行料中國損失將逾千億美元

市場關注明天公布1至2月進出口數據，路透預估擴大至雙位數跌幅。

外貿料擴大至雙位數跌幅

市場亦關注明早公布的1至2月進出口數據。路透綜合25家機構預測中值顯示，新冠肺炎疫情的蔓延嚴重影響1至2月中國外貿領域，預計出口和進口按年降幅料擴大至雙位數。招商證券首席分析師謝亞軒稱，1、2月數據加總後，春節因素的影響明顯下降、基本消除，疫情的影響將成為主導因素。復工進度對中國供應能力構成明顯限制，也使得運輸能力有一定瓶頸。

交通銀行金融研究中心報告指出，每年1、2月都是中國貿易淡季，進出口額普遍偏小。如果3月之後疫情得到控制，對全年進出口的影響相對較小，然而，疫情導致企業生產放緩，很多出口訂單可能難以如期完成，並且疫情發展存在不確定性，已經影響到新訂單的簽訂，將對未來進出口帶來影響。

中共中央政治局常務委員會周三（4日）召開會議，指出對疫情的警惕性不能降低，同時也要根據疫情分區分級推進復工復產，要在擴大對外開放中推動復工復產，努力做好穩外貿、穩外資工作，開拓多元化國際市場；繼續抓好標誌性重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放。

責任編輯：馬佩君

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