【神州快訊】石景山區為一綫醫務人員子女開設綫上課堂

日前，北京石景山團區委啟動「同心戰疫 靜候春回」活動，招募高校志願者組建服務團隊為抗疫一綫的醫護工作者子女提供綫上「一對一」課業輔導服務。

石景山團區委工作人員介紹，通過與區衛健委合作，對子女教育需求的抗疫一綫醫護人員的情況進行摸排，同時聯絡清華大學、北京師範大學、北方工業大學等高校志願服務團隊，按需精准配對，為醫務人員子女提供「一對一」的綫上課業輔導服務。志願者可以通過微信聊天、語音、視頻等方式開展輔導，具體輔導時間和輔導內容由青少年與志願者自行商議決定。

來自清華大學的趙天昊就是第一批加入該項目的志願者之一，他說：「這是一件非常有意義的事。醫護人員在前綫與病毒做鬥爭，我們在後方用知識與愛心向奉獻者致敬、為醫護人員分憂，這是當代大學生在疫情面前義不容辭的責任和擔當。」

來自首都高校的27名志願者已與石景山區一綫醫務人員的子女結成了學習夥伴，志願者們通過視頻互動、綫上答疑等方式，為青少年輔導功課，同時，對醫務人員子女進行心理引導，鼓勵他們努力學習、樂觀向上，還組建了課業輔導小組微信聯絡群，及時與一綫醫務人員溝通其子女的學習情況。

目前，石景山團區委仍在持續摸排有課業輔導需求的醫護人員子女的情況，並持續招募高校志願者，以此提升志願服務的品質，志願服務將持續到疫情結束後。

(資料由客戶提供)