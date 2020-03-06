【神州快訊】寶雞市陳倉區2020年第一季度重點項目開復工

日前，陝西省寶雞市陳倉區2020年第一季度重點項目集中復工開工儀式舉行。

據悉，2020年陳倉區確定重點建設項目192個，項目總投資396.48億元（人民幣，下同），年度計劃投資134.74億元，其中續建項目54個，新開工項目138個。申報市級重點建設項目49個，項目總投資302.52億元，年度計劃投資95.72億元。

當天集中開工的項目有33個，總投資36億元，年度投資17億元，其中，工業產業項目9個，農業產業項目13個，城鎮基礎設施項目6個，農村基礎設施項目4個，社會事業項目1個。

具體包括總投資6億元，年度投資3.6億元，佔地356畝，新建標準化廠房、研發和信息中心於一體的現代裝配式建築材料產業園項目；總投資10.8億元，年度投資2.3億元，拆遷安置居民1,200戶的青島啤酒南北生活區舊城改造項目；總投資5億元，年度投資1億元，拆遷安置居民1,014戶的群力路片區棚改項目和豐盛建材環保建設項目、明拓特種設備及精密零部件生產綫建設項目、保光新科三期技改、正能彈簧製造、鷗鵬石油升級改造、利民秸稈綜合利用、鳳閣嶺現代有機蘋果產業園等33個項目。同時，年度投資14億元的10個續建重點項目也正式復工。

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