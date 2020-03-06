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【新冠肺炎】疫情嚴防下 湖北探索22個低風險市縣復工復產預案

經濟脈搏 16:31 2020/03/06

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湖北省內疫情分化，省委書記應勇要求根據省內各地疫情風險等級動態調整、精準防控，探索制定有條件的分區分級、分類分時企業復工復產預案。

湖北是新冠肺炎疫情重災區，經過嚴格防控，目前省內的疫情風險出現了明顯分化，全省76個市縣中，目前已有22個市縣被評估為風險低。省內疫情出現明顯分化的同時，長期停工停產的湖北企業運營較為艱難。如何在不放放鬆防疫的同時兼顧經濟社會發展，精準施策有序推動，逐漸成湖北的另一項重要任務。

疫情嚴防下，湖北探索22個低風險市縣復工復產預案

湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇5日深入鄂州市、黃石市、鹹寧市的醫院、農村社區、抗疫物資生產企業，檢查督導城鄉社區防控工作時強調，防疫仍是湖北省頭等大事和最重要工作，防控之弦毫不放鬆。

與此同時，他也強調要在嚴格落實疫情防控措施的前提下，統籌推進防疫和經濟社會發展工作。根據各地疫情風險等級動態調整、精準防控，探索制定有條件的分區分級、分類分時企業復工復產預案。

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此前，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部明確，省內各類企業不早於3月10日24時前復工，但隨著3月10日逼近，湖北省內企業是否可以復工，如何復工備受關注。

近日武漢大學中國新民營經濟研究中心主任羅知教授帶領團隊、聯合武漢市工商聯，對573家湖北企業做了疫情期間經營情況調研，發現絕大部分企業停產，在不復工或產能不恢復下，約六成民企最多堅持3個月，生存困難。

聘防疫專家出台高標準企業復工方案

羅知建議，湖北省內低風險地區，在做好防疫的前提下，可開始著手探索企業復工復產預案，如聘請防疫專家，給出復工復產企業的防疫標準，出台高標準企業復工防疫方案，制定企業分批次復工方案。

此外，搭建互聯網平台接收企業復工申請和員工復工申請，簡化審批手續。馬上開始部署企業員工（湖北境內）在社區監控體溫，連續14天體溫正常的員工簡化復工手續。

責任編輯：游昊雲

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