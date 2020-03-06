【新冠肺炎】湖北部份農村缺物資 居民挖野菜吃、課本代替廁紙

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未平息，雖然湖北省內市、縣一級的生活必需品供應逐步提升，但部分農村地區，尤其是偏遠山區仍面臨物資緊張的難題。內媒揭露，有村民在肉、菜都沒有的情況下，還挖過野菜吃。不僅如此，廁紙等日用品也告急，有人用中學課本代替廁紙。

山區買菜困難 不同於城鎮可送貨上門

據內媒財新報道，2月底，宜昌市秭歸縣楊林橋鎮趙家山村的居民宋新家中面臨肉類和日用品緊缺，甚至有一陣子蔬菜也沒有，還挖過野菜吃：「從2月中旬之後，每頓主要吃玉米面、白菜、土豆、蘿蔔、大豆，隔一兩天能做一鍋肉，但每人分不到幾塊。」

其實，往年春節，農村的食物是比較豐富的，年前會囤臘肉，地裡種有蔬菜，親戚之間也會互相送菜。但疫情爆發後湖北省內交通封鎖，村民待在家裡的時間長，家中人又多，每天飯菜需求很大。

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宋新還稱，村裡買菜不像城裡一樣送貨上門，需提前一天和村裡訂菜，去離家很遠的物資供應點自取，要走45分鐘的山路。不僅是買菜不易，衛生紙、牙膏等日用品也在2月中旬告急。宋新無奈表示，「上廁所已經開始用中學課本的紙了。」

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關於農村的生活必需品如何保障一事，宜昌市市場監管局表示，宜昌的每個村都有專門給老百姓採購的工作人員，如果物資有困難，可以聯繫村委會或幫扶幹部反映需求，讓他們統一採購：「基本採用鎮幹部包村、村幹部包組的形式，也有縣裡的扶貧幹部分片包區，只是山區地廣人稀，不像市裡縣裡密度高，一棟居民樓就有專人負責。」

▲ 湖北城鎮居民尚可由專人送貨上門，但對於山區農村居民來說很困難。（網上圖片）

無交通工具難採購

黃岡市浠水縣一位農村居民也面臨類似的物資緊缺狀況，她和家人平時不住農村，過年回家並沒有自種的蔬菜，而最近的小賣部步行單程需要一個小時，且不能對個人營業。該居民透露，家中有摩托車的可以偷偷出去通過一些途徑買點東西，而沒有交通工具的就非常困難。

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該居民想了各種辦法托人買東西，淩晨5點多天還黑著偷偷去取。她托一個有通行證的親戚幫忙買東西，但能買的東西有限：「給2歲的小孩買來奶茶和老壇酸菜的泡面，我哭笑不得，但也不能抱怨。」

責任編輯：伍樂

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