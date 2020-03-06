【新冠肺炎】曾稱疫情「可防可控」 王廣發獲授「先進個人」惹議

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情尚未平息之際，年初曾稱疫情可防可控的北京醫生王廣發，近日獲官方授予「先進個人」稱號，引發網上輿論質疑。武漢作家方方更斥他「欠下了武漢人一筆債」。

國家衛健委、人社部及國家中醫藥管理局近日表彰全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作「先進集體」和「先進個人」，曾遭公安訓誡定性為「造謠者」、疫情「吹哨人」李文亮等34名殉職醫護，獲追授「疫情防控工作先進個人」稱號。

值得注意的是，其他被授先進個人的名單中，有北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，引起網上一片質疑。

▲ 王廣發。

王廣發在疫情初期曾作為國家衛健委專家組成員到武漢，展開相關檢測核實工作。他曾稱疫情可防可控，之後他確診感染新冠肺炎，經過治療後已康復出院。

作家方方：他欠下了武漢人一筆債

有網民評論認為，王廣發「可防可控」等論斷，加上其他專家所說「有限度人不傳人」，或令大眾對疫情掉以輕心，質疑為何會獲表彰，要求官方公布一下理由。

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現居武漢的作家方方也在日記中寫道，「王醫生走後給武漢留下了『可防可控』四個字。這四字和『人不傳人』搭配起來，讓武漢人遭受滅頂之災。」又指王廣發出院時，面對記者採訪，沒有不安，只有得意，讓她很反感。

「王醫生這次先進了，但是他欠下了武漢人一筆債。包括兩批專家組的成員，他們都有欠債。這筆債，是要還的。否則，近三千枉死者的靈魂，不會安息。」方方寫道。

責任編輯：伍樂

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