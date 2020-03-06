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【新冠肺炎】湖北逾3000醫護染疫 4成在醫院中招

社會熱點 17:41 2020/03/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，在疫情中心的湖北，至今超過3000名醫護人員感染新冠肺炎，其中4成在醫院感染。

中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽，今日在國新辦記者會上表示，湖北有超過3000名醫護人員被感染，其中40%是在醫院感染，60%在社區，均為湖北當地醫務人員，大多是非傳染科的醫生。至於馳援湖北的4萬多名醫護人員，目前沒有感染報告。

他認為，不少醫護人員感染，原因是初期大家對病毒的認識不足，防控知識缺乏，疫情防控中，多位醫務人員因為感染發去世，令人惋惜和悲痛。

此前，有專家分析認為，新冠肺炎疫情初期資訊不夠透明、防護裝備短缺、人手嚴重不足，可能是醫護感染原因之一。此外，醫院是主要疫源地，並有交叉感染的迹象。

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值得注意，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮早前也感染去世，內地傳媒上月中旬報道，李文亮生前服務的武漢市中心醫院爆發院內感染，至少230多名職工也中招報道又透露，自1月2日起，該醫院要求醫務人員間不許公開談及相關病情。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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