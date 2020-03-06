購物狂歡以外 3.8婦女節的8個冷知識

很多人都知道3月8日是國際婦女節（International Women's Day），但為什麼會有國際婦女節？為何定在3月8日？哪個地方的婦女可在這天放假？很多關於這個節日背後的故事則未必人人都知道。

為什麼會有國際婦女節？

3.8 婦女節原來與百多年前的一場遊行有關。1908年3月8日，紐約有1.5萬名製衣和紡織女工走上街頭，抗議惡劣的工作條件和低薪，要求縮短工作時間、爭取更好待遇和婦女投票權，「麵包與玫瑰」之歌應運而生。美國社會黨翌年宣布組織舉行全國婦女節。之後，歐洲各國如奧地利、丹麥、德國和瑞士等，陸續都有響應爭取婦女權益的遊行活動。

德國女權先鋒蔡特金（Clara Zetkin）於1910年在丹麥哥本哈根出席國際勞工婦女會議時，提出將婦女節列為國際活動，結果獲全場100位、來自17個國家的與會女性一致支持，並於1911年首次在奧地利、德國、瑞士和丹麥慶祝。

為何定在3月8日？

到了1917年3月8日，俄羅斯的婦女們舉行大規模罷工及遊行，導致俄羅斯革命的開始，間接令當政的俄國「末代沙皇」尼古拉二世（Nicholas II）下台，新政府成立並確保婦女擁有投票權。

1921年，第2屆國際共產主義婦女代表會議在莫斯科召開，保加利亞代表建議為紀念俄國女工在革命中的英勇鬥爭，把3月8日定為國際勞動婦女節。聯合國從1975年開始，每年於3月8日舉辦活動慶祝國際婦女節，確認婦女爭取平等參與社會的傳統。

有否特定主題慶祝？

2020年的三八婦女節，主題是「#EachforEqual」（性別平等），積極挑戰陳規定型觀念，消除偏見，改善狀況並慶祝婦女的成就，希望每個人都可以幫助創建一個性別平等的世界。

中國由何時開始慶祝國際婦女節？

中國早在1924年就開始慶祝三八婦女節。當年國民黨中央執行委員會婦女部部長何香凝，在廣州召開的國民黨大會上提出「婦女在法律上、經濟上、教育上一律平等」。到了共產黨當權時期，官媒《人民日報》確認「三八」國際婦女節和「新中國婦女」形象。

時至今日，內地不少地區也會在3.8婦女節當日舉行各種活動慶祝，例如三亞南山景區今年會在婦女節期間對女性醫務工作者免費開放，海南會特別舉行女性大型網上招聘活動。電商品牌也會趁機促銷，淘寶天貓今年乘着韓劇女王熱浪舉行「38女王節」，推出消費購物優惠。

哪個地方的婦女可在這天放假？

婦女節對俄羅斯擁有特殊意義，在俄羅斯人眼中，3月8日除了是當地的公眾假期，也是僅次於新年的重要日子。根據傳統，所有女性這一天都能得到來自男士的祝福和鮮花、朱古力。

女權先鋒蔡特金（Clara Zetkin）的祖國德國，當地首都柏林議會也在2019年初通過立法，正式把3月8日列為市內假期。

至於中國，某些企業也把3.8婦女節定為女性專享的假期，准許女性在這天提早半天放工。

還有其他婦女節日嗎？

除了3月8日，世界各地還有其他關於婦女的節日。每年的1月4日，是瑞士的「婦女掌權日」，在為期4天的節日中，家中大小事務全由婦女話事。2月29日是英國傳統的的「婦女求愛日」，婦女可以擺脱世俗傳統，向意中人示愛。西班牙在2月也有「女市長節」，由女性主持市政公務，發號施令。不得不提的是5月的第二個星期日，是美國、加拿大和歐洲一些國家的母親節。

有沒有「國際男人節」？

雖然並未獲得聯合國正式承認，但每年11月19日是國際男人節（International Men's Day），全球多個國家包括英國等，都會有民間組織在這天慶祝男性作出的貢獻。

婦與女有區別嗎？

在官方辭典中，婦女的定義是成年女子的通稱，不單純指已婚婦女。《說文》記載「處子曰女，適人曰婦。」女者，指未婚女子。婦者，指已婚女子，故婦女泛指女性，是古代對女性的稱呼。

責任編輯：孫民