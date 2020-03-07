【新冠肺炎】美國豁免中國進口口罩和醫療產品關稅

據提交給美國貿易代表辦公室(USTR)的文件周五顯示，最近幾天，USTR批准將口罩、消毒濕巾和檢查手套等數十種從中國進口的醫療產品排除在關稅清單外。

美國總統特朗普去年9月對價值約1,120億美元的中國商品加徵15%的關稅，但隨著他與北京達成第一階段貿易協議（2月14日生效），加徵關稅稅率減半。

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獲得關稅豁免的產品中，包括Medegen Medical Products, LLC.的醫用口罩、Cardinal Health的檢查手套和Medline Industries Inc.的清潔濕巾。

Medegen在申請口罩豁免7.5%關稅的時候表示，全球此類產品的生產主要集中在中國，轉到美國或第三國「既不現實也不具競爭力」。

「對此類產品加徵關稅將造成重大的財務損失，並增加醫療衛生供應商和他們美國客戶的成本，」該公司寫道。

對中國進口醫療產品等豁免關稅之際，美國報告冠狀病毒確診病例越來越多，且該病毒正在拖累全球經濟。與此同時，一些白宮官員正在努力增加美國的庫存，並將供應鏈轉移出中國。

知情人士說，特朗普的貿易顧問納瓦羅周三與一些製藥公司舉行會議，討論供應鏈的脆弱性，以及如何確保醫藥供應鏈的關鍵部分可以遠離中國——最好是回到美國。

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責任編輯：蒯宇澄

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