新冠肺炎影響 中國首2個月出口跌17.2% 進口跌4%

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，海關總署公布中國今年首兩個月出口顯著回落。

海關總署公布，按美元計價，前2個月，進出口總值5919.9億美元，下降11%。其中，出口2924.5億美元，下降17.2%，差過預期；進口2995.4億美元，下降4%，跌幅少過預期；貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差414.5億美元。

人民幣計價，今年前2個月，中國貨物貿易進出口總值4.12萬億元，比去年同期下降9.6%。其中，出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%；貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。

海關總署：八成外貿企業已復工 疫情影響屬暫時性

海關總署有關司局負責人表示，外貿進出口下降，主要是受新冠肺炎疫情和春節假期延長等因素影響。中國經濟貿易具有較強的韌性和慣性，外加大宗商品裝船期和企業進口節奏的原因，前2個月進口僅有小幅下降，疫情對進口的影響尚不明顯。

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海關總署又表示，儘管新冠肺炎疫情短期內對外貿進出口造成一定衝擊，但我國外貿發展韌性強，企業的適應力和市場開拓能力也很強。這段時間，企業積極與外方談判適當延長訂單交付期、加班加點完成訂單任務。相關部門也陸續出台支持企業渡難關的一系列政策措施。

據海關數據監測情況，2月份外貿進出口值逐旬提升、企業申報報關單量逐旬遞增。另據對2552家外貿樣本企業調查情況，80.6%的企業已經復工。

海關總署指，隨著疫情防控取得積極成效，以及各項政策措施逐步落實，外貿企業復工復產步伐加快，市場信心也在穩步恢復。疫情對進出口的影響是暫時和階段性的，外貿發展長期向好的趨勢沒有改變。

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責任編輯：蒯宇澄

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