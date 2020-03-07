【新冠肺炎】武漢書記：全市開展感恩教育 感恩總書記、共產黨

內地新冠肺炎疫情持續，在疫情重災區的湖北武漢，市委書記王忠林昨下令全市開展感恩教育，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。

值得注意，副總理孫春蘭日前率領中央指導組到武漢社區考察，其間有居民從家裏窗戶高呼「假的，全部是假的」。

王忠林昨晚主持召開市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會，提到當前武漢疫情防控出現一些積極變化，但任務依然艱鉅繁重。他指出，要特別注意出院患者康復期間復陽、無症狀感染者等新情況新問題，疫情防控思想上不能放鬆，千萬不要盲目樂觀，必須始終保持清醒頭腦。

指習近平親自部署、指揮

王忠林指出，武漢抗疫以來，在中共總書記習近平親自部署、親自指揮和黨中央堅強領導下，在中央指導組的支持和指導下，解放軍及全國各地先後派出數百支醫療隊，數萬名醫務工作者集結馳援武漢；全國捐贈物資源源不斷；數千名建設者日夜奮戰，僅用10天火神山醫院、雷神山醫院相繼交付使用。

他提到，武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民，要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。要宣傳、發動、依靠群眾，做好疫情防控工作。他還要求下沉幹部要深入到群眾、微信群裡去，積極主動和市民溝通交流。

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此外，王忠林稱，各級領導要親自抓，不斷加大市民生活保障力度，科學精準排查當前加大疫情防控的重要措施，利用大數據指導社區、小區進行點對點排查，避免大海撈針，疫情防控要繼續加大力度、鞏固成果，推向更好方向發展。

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值得注意，孫春蘭日前率領中央指導組到武漢社區考察，其間有居民從家裏窗戶向中央指導組喊「假的，全部是假的」。據報住戶主要反映社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主，實際工作不到位的情況。

孫春蘭要求調查事件，強調杜絕形式主義、官僚主義。有官方背景的微信公眾號「陶然筆記」透露，武漢市已派人對社區的3,000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解民眾具體訴求後着手解決。

責任編輯：伍樂

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