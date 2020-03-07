克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現

國家主席習近平表示，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧必須如期實現，這是一場硬仗；中央財政要繼續增加專項扶貧資金規模，各級財政也要保證脫貧攻堅的資金需求，加強扶貧資金監管，提高資金使用效率和效益，對已經實現穩定脫貧的地方，各地可以統籌安排專項扶貧資金。

繼續增加專項扶貧資金規模

他在決戰決勝脫貧攻堅座談會上稱，脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口從2012年年底的9,899萬人，減到2019年年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，區域性整體貧困基本得到解決。

習近平指出，脫貧攻堅戰不是輕輕鬆鬆一衝鋒就能打贏的，必須高度重視面臨的困難挑戰，剩餘脫貧攻堅任務艱鉅，新冠肺炎疫情帶來新的挑戰，鞏固脫貧成果難度很大；今年是脫貧攻堅戰最後一年，收官之年又遭遇疫情影響，各項工作任務更重，要求更高。

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他強調，要分區分級精準防控策略，努力克服疫情影響，疫情嚴重的地區，在重點搞好疫情防控的同時，可以創新工作方式，統籌推進疫情防控和脫貧攻堅。

指沒有哪一國能在這麼短時間內幫這麼多人脫貧

要集中精力加快推進脫貧攻堅，要優先支持貧困勞動力務工就業，在企業復工復產、重大項目開工、物流體系建設等方面，優先組織和使用貧困勞動力，鼓勵企業更多招用貧困地區，特別是建檔立卡貧困家庭人員。

要分類施策，對沒有疫情的地區，要加大務工人員送接工作力度，要切實解決產品滯銷問題，組織好產銷對接，開展消費扶貧行動，利用互聯網拓寬銷售渠道，多渠道解決農產品賣難問題。「要堅持扶貧產業恢復生產，做好農資供應等春耕備耕工作，用好產業幫扶資金和扶貧小額信貸政策，促進扶貧產業。」

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他並指出，要保持脫貧攻堅政策穩定，對退出的貧困縣貧困村，貧困人口要保持現有幫扶政策總體穩定，扶上馬送一程，過渡期內要嚴格落實摘帽不摘責任，摘帽不摘政策，摘帽不摘幫扶，摘帽不摘監管的要求，主要政策措施不能急剎車，駐村工作隊不能撤。

習近平說，今年脫貧攻堅任務完成後，中國將提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，世界上沒有哪一個國家能在這麼短的時間內幫助這麼多人脫貧，這對中國和世界都具有重大意義。

責任編輯：伍樂