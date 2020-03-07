世衛發布新冠病毒與流感有7大區別：傳染力更強病死率更高

世界衛生組織（WHO）6日晚發布的每日疫情報告指，新冠病毒與流感病毒雖然都會引起呼吸系統疾病，但兩者存在7大區別。

第一，傳播速度不同。新冠肺炎傳播速度慢於流感，但中位潛伏期更長。

第二，患者傳播病毒的時間不同。流感病毒傳播主要發生在患者開始出現症狀後的3至5天裡，也可能在症狀出現前就能傳播。與之相比，雖然有些新冠肺炎病例可在症狀出現前24至48小時傳播病毒，但目前來看這不是主要的。

第三，傳染力不同。根據對基本傳染數的評估，新冠肺炎傳染力強於流感，1名患者約可傳染2至2.5人。不過，對兩種病毒傳染力的評估與具體環境和時間有關。

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第四，重症比例不同。迄今數據表明，80%的新冠病毒感染者為輕症或無症狀，15%為嚴重感染，5%為極嚴重感染。嚴重和極嚴重感染比例高於流感。

第五，易感人群有一定區別。流感的主要風險群體包括兒童、孕婦、老年人、患有其他慢性疾病者和免疫系統存在問題者等。對於新冠肺炎，目前研究表明老年人和患有其他疾病者面臨較高的嚴重感染風險。

第六，病亡率不同。雖然還需要一段時間才能確定新冠肺炎的病亡率，但目前數據表明，新冠肺炎病亡率大概在3%至4%，而季節性流感病亡率通常遠低於0.1%。

第七，醫療干預措施不同。已有可用於流感的抗病毒藥物和疫苗，但目前尚無獲得許可的新冠肺炎疫苗或治療藥物。世衛組織說，目前許多治療藥物正在中國進行臨床試驗，20多種疫苗正在研發中。

責任編輯：蒯宇澄

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