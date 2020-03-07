【新冠肺炎】世衛專家組組長：看不出中國有操縱數據跡象

新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國確診個案不斷攀升，最先爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減，但外界對數據是否準確有疑問。早前訪華的世衛專家組組長艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，看不出任何操縱數據的跡象。

▲ 艾爾沃德（Bruce Aylward）

艾爾沃德日前接受《紐約時報》採訪時表示，知道有人會懷疑中國病例減少，但他稱，他們去過的每家檢測診所，對方都會說「和三周前不一樣」。疫情峰值時每天有4.6萬人要求做檢測；當他們離開時，變成每天1.3萬人。醫院都有空病床。

他強調，看不出任何操縱數據的跡象。又指迅速暴發的疫情已經穩定下來，而且降溫速度比預期要快。粗略計算，有數十萬中國人因為嚴厲應對措施，而免於患上新冠肺炎。

中國抗疫方式可被複製 需要政治勇氣

他認為，中國的抗疫方式可以被複製，但這需要速度、資金、想像力和政治勇氣。

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艾爾沃德提及中國的其他防控措施，如居家隔離、封城、關閉學校等做法。還指中國管理大量數據，試圖追蹤7萬個病例的所有聯繫人；又讓微博、騰訊和微信向所有用戶提供準確的信息。

記者問到，這一切之所以可能，難道不是因為中國是專制國家？艾爾沃德指出，他們相信自己是站在第一線，相信自己的行動是保衛中國其他地區乃至整個世界，像應對戰爭一樣配合防控措施。又提到中國有一種強烈的意識，是「我們必須幫助武漢」，而「武漢讓我們落到這種地步」，指其他省份派出4萬名醫療工作者，許多人是自願的。

責任編輯：伍樂

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