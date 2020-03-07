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【新冠肺炎】武漢出院患者需隔離觀察28天 檢測復陽要入院

社會熱點 15:38 2020/03/07

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新冠肺炎疫情持續，內地曾有患者出院後，核酸檢測再呈陽性。對於疫情重災區湖北武漢，中央指導組社區防控專家表示，出院患者要隔離觀察28天，在第一個14天集中隔離期後，有極少部分患者再次檢測呈陽性，要入院治療。

中央指導組防控組社區防控專家組負責人吳浩，昨在央視《新聞1+1》上稱，武漢出院患者，要有14天集中隔離觀察和14天居家醫學隔離觀察，合共28天隔離觀察期。第一個14天，一般是酒店或者培訓學校等徵用改造的醫學隔離點，進行觀察。

政府會免費提供每人一個單間，標準飲食一般每天100元人民幣。在隔離點時，一般還要提供一些中藥服務或其他藥品治療。據吳浩介紹，隔離點的醫生大多數是社區衛生服務中心的全科醫生，擁有呼吸病治療經驗，集中隔離觀察期間，醫務人員每天查房至少兩次，隔離觀察人員如有問題可轉診到方艙醫院或定點醫院。

解除隔離 須無呼吸道症狀

在隔離滿14天之前，患者一般在第12天或者13天做一次核酸檢測，隔24小時後再做一次，須兩次呈陰性，同時還要做一次肺部電腦掃瞄，並與原來的結果對比。

吳浩稱，隔離點巡迴專家團對上述結果綜合判斷後，符合標準才能宣布解除隔離，但前提是隔離觀察人員沒有呼吸道症狀。不過，有極少一部分患者再次檢測呈陽性，患者臨出院之前要做核酸檢測，一旦發現核酸檢測是陽性，就要進入醫院治療，輕者送往方艙醫院，重者送到定點醫院。

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據他表示，今日開始，首批定點隔離觀察的康復患者，要離開集中觀察點回到家中。病人回家後，每個小區都有社區家庭醫生包片管理，提供醫學觀察、健康諮詢和轉診服務，社區或居委會的志願者則提供生活幫助。

吳浩表示，康復患者居家隔離，有注意5大事項：

1、原則上單間、分餐、居住通風的下風口；

2、保持和家人的距離，房間裡準備些基本的防護用品，做好消毒措施；

3、如果沒有（單間）條件，家裡所有人都要戴口罩，保持至少一米五以上的距離，同時開窗通氣，做好個人衛生工作，避免雙方接觸；

4、希望結束醫學集中隔離14天觀察的患者盡量減少出門，非必要的情況下不出門，如果出門一定要戴口罩；

5、社區醫務人員或居委會成員詢問他的體溫、身體變化情況，希望他如實報告，接受這些醫學觀察

責任編輯：伍樂

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