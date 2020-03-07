「中國綠卡」擬降門檻惹反彈 官方：修改完善前不會倉促出台

中國司法部近日發布《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿），引發內地網民反彈，除了擔心資源被搶，也質疑未有開放計劃生育，卻放開外國人居留，令人難以接受。司法部表示，在充分吸納公眾意見、進一步修改完善之前不會倉促出台該條例。

司法部、國家移民管理局，近日在北京聯合召開上述條例徵求意見座談會，部分企事業單位人員、社區幹部、居民和專家學者應邀參加。

官方消息稱，與會人士認為，通過賦予外國人永久居留資格，吸引人才、專業人士和域外資本參與本國建設，促進經濟社會發展，是許多國家的普遍做法，中國有必要在現行制度和實踐基礎上，制訂外國人永久居留管理條例。

但有與會人士指出，《條例》徵求意見以來，社會高度關注，有的擔心有關資格、條件設計是否合理，會不會出現大量境外人員擠佔國內就業崗位和社會公共福利資源問題，也有的反映一些規定過於原則、不夠細化，顧慮實施後出現管理漏洞、難以監督問題。建議完善制度設計，令申請永久居留的資格、條件和程序更周延、更嚴密。

司法部稱會充分吸納公眾意見

司法部有關負責人表示，《條例》尚處於向社會徵求意見階段，將對公眾所提的意見建議，認真深入研究。《條例》在充分吸納公眾意見、進一步修改完善之前不會倉促出台。

國家移民管理局有關負責人則稱，高度重視公眾的關切，在依法保護廣大中外出入境人員合法權益的同時，將加強對非法入境、非法滯留人員檢查、遣返力度，依法嚴肅查處相關違法犯罪活動。

根據徵求意見稿，在經濟、科技、教育、文化、衛生、體育等領域取得國際公認傑出成就的外國人，可以直接申請永久居留資格。因國家經濟社會發展需要引進的外國人，並是國家重點發展的行業、區域引進並經主管部門推薦的急需緊缺人才，亦可以申請。

永久居留外國人出入境時，可從中國公民專用通道通行。永久居留外國人可按規定在中國境內購買自用、自住商品住房，可按住房公積金管理有關規定，繳存和使用住房公積金。適齡永久居留外國人或隨遷的未成年子女，可以在中國接受義務教育，不收取國家規定以外的費用。

恆大集團首席經濟學家任澤平日前撰文指出，與2004年的《辦法》相比較，2020年《條例》明顯降低中國綠卡門檻。其中，新增傑出成就申請永居；在經濟社會發展需要方面，大幅放寬任職單位和申請人條件限制；投資申請方面，一般門檻從2004年的200萬美元降至2020年的1000萬人民幣，且不再有三年限制；新增普通工作申請，普通外國人如符合學歷、居留年限和收入要求，可申請永居。

資料顯示，2004年至2013年，獲得中國「綠卡」的總人數為7356人。

3大原因 惹中國民眾不滿

英國廣播公司（BBC）中文網報道，全球化智庫特邀高級研究員、人口學者黃文政認為，這次條例引發巨大的反對聲浪凸顯了中國人口、戶籍和民族三大政策的不合理之處，從而成為民眾不滿的宣洩口。

第一，計劃生育阻止大量本民族嬰兒出生，現在卻放開外國人居留，讓普通民眾情感上難以接受。第二，一個普通河北人在北京工作30年，也難以取得北京戶口，如果一個國外留學生通過新條例得到相應的權益和福利，民眾無法接受。第三，以往中國當局對一些少數民族的優待已讓一些漢族人不滿，民眾擔心若新條例通過，當局更加會對外國人實行「超國民待遇」。

黃文政認為，中國確實需要一部條例規範外國人居留，適當引入一些高技術移民對國家也有好處，但這次新條例將中國各種各樣權利不平等現象凸顯了出來，引起民意反彈。

事實上，有網民質疑，中國勞動力不足為何不進一步放開「計劃生育」政策，降低門檻吸納移民是本末倒置。

責任編輯：伍樂