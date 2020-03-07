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【新冠肺炎】人社部：已有7800萬農民工返崗復工 佔春節返鄉人數六成

經濟脈搏 16:33 2020/03/07

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國家人社部農民工工作司司長尚建華表示，隨著復工復產政策的推出，目前已經有7800萬農民工返回工作地方復工，佔今年春節返鄉人數的6成。

主要流向長三角、珠三角

尚建華出席國務院聯防機制記者會時表示，去年統計農民工有 2.9億人，1.75億人需要跨地流動，當中 7500萬人需要跨省流動，大部分人春節期間返鄉過節，以往春節後兩個星期是返程高峰，但今年受疫情影響而拖延。

尚建華表示，返程復工的農民工，主要流向長三角、珠三角，廣東和浙江的農民工復工率達 7成，江蘇則接近6成。

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此外，交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結表示，已有27個省份開展點對點、一站直達的包車業務，目前全國累計組織包車8萬輛次左右，全國累計運輸農民工約170萬人，將有序恢復省際省內客運道路班線，預計4月上旬農民工返崗運輸將基本完成。

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對包車運輸復工人員的疫情防控問題，交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結表示，交通運輸場站和交通運輸工具必須分級分區施策；高、中風險區域包車必須把實載率控制在50%，隔開就坐；確保直達，復工包車中途嚴禁上下客；遇到緊急情況第一時間送去留觀站；此外，司乘人員必須戴口罩。

責任編輯：蒯宇澄

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