【新冠肺炎】疫情衝擊 台媒：傳國泰將停飛港台航班

受新冠肺炎疫情影響，國泰航空來往港、台航班已大幅縮減。台灣傳媒今日報道，消息傳出國泰將於本月13日起，暫停港台所有航班，而官網已看不到3月13日至3月28日的航班。

台媒引述國泰回應稱，目前是系統在維修，相關資料尚未導入，尚無調整計劃，未來會依照市場狀況調整。

中時報道，年初新冠肺炎疫情大爆發，國泰的香港、台灣之間航班，已從每天23班減至2班。

報道指出，由於疫情未見好轉，今日傳出國泰航空將於3月13日起停飛所有港台航線，「恐是60年來首次」。目前國泰航空官網已無法訂購3月13日至3月28日的港台航班，至於之後的航期，目前則可以查詢及訂購。

據報3月13日至28日 國泰無客機往桃園機場

國泰航空表示，沒有接到關於台港間航班暫停的消息，而網站上3月13日至28日沒有航班是系統作業關係，待相關單位將資料匯入。

「ETtoday新聞雲」則引述國泰航空表示，目前系統正在維修，有些資料還沒導入，不過受到疫情影響，台港航班每日僅剩下2班，未來會不會停航也很難說，必須依照市場狀況決定。國泰又稱，目前從香港入境台灣的旅客須接受14天的居家檢疫，會降低民眾的出國意願，現在搭機乘客少了非常多，對公司整體生意有很大衝擊，畢竟飛行有營運成本，不可能一直維持原本運能虧損，若旅客持續沒有旅遊意願，就有調整必要。

另外，《聯合報》指出，桃園機場已收到訊息，3月13到28日國泰無客機，只有貨機，意即航班停飛。

責任編輯：林佩怡

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