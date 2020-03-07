  • 22°C
香港時間 : 2020307日 (六) 18:53
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【台灣消息】國民黨補選主席 江啟臣擊敗郝龍斌當選

國情動向 18:20 2020/03/07

分享：

台灣的國民黨今年1月在大選中慘敗，黨主席吳敦義隨即引咎辭職。黨主席補選今天（7日）投票，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人競爭，接近傍晚6時，江啟臣得票明顯領先；郝龍斌已發表聲明承認敗選。

黨主席補選周六上午8時開始投票，至下午4時結束，全台共開放271個投票站，逾34萬名黨員具投票權。

目前在台北市、台中市、高雄市、金門縣、澎湖縣、花蓮縣及嘉義市，江啟臣的票數都贏過郝龍斌，暫時取得領先。

在台灣，青壯派立委江啟臣當選國民黨主席。（中央社圖片）

稍早海外黨員已完成開票，其中江啟臣獲1502票，得票率56.83%；郝龍斌獲987票，得票率37.34%。海外黨員選票統計結果，總計10816位具投票資格黨員，僅投出2643票，投票率僅24.44%。

江啟臣簡歴：

生日：1972年3月2日

現職：立法委員

學歷：美國南卡羅萊納大學國際關係博士；美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士；國立政治大學外交學系學士

歷任：東吳大學政治系專任副教授；台灣經濟研究院副研究員國際處副處長；太平洋經濟合作理事會中華民國委員會副秘書長；中華台北APEC研究中心副執行長；行政院新聞局長；國民黨黨團副書記長

郝龍斌敗選聲明全文如下：

選舉結果已經揭曉，我要先向今天撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也要恭喜江委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。

各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信：國民黨好，能讓台灣更好！

責任編輯：伍樂

選舉 吳敦義 花蓮 嘉義 台中 高雄 台灣 台北 補選 國民黨

上一篇文章

【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

下一篇文章

「中國綠卡」擬降門檻惹反彈 官方：修改完善前不會倉促出台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北韓封關】北韓式封關大揭秘 中國民眾接近北韓邊界或遭射殺
【北韓封關】北韓式封關大揭秘 中國民眾接近北韓邊界或遭射殺
【新冠肺炎】中國為擺脫病毒源頭汙名 化身全球抗疫權威
【新冠肺炎】中國為擺脫病毒源頭汙名 化身全球抗疫權威
【反修例】淘寶禁運千奇百怪 蛋糕蓋亦無法運港
【反修例】淘寶禁運千奇百怪 蛋糕蓋亦無法運港
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】盟友都無情講 駐俄使館高度關注有中國人被驅逐
【新冠肺炎】盟友都無情講 駐俄使館高度關注有中國人被驅逐
【台北法案懶人包】1分鐘看懂美方怎挺台灣「外交」
【台北法案懶人包】1分鐘看懂美方怎挺台灣「外交」