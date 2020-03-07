【台灣消息】國民黨補選主席 江啟臣擊敗郝龍斌當選

台灣的國民黨今年1月在大選中慘敗，黨主席吳敦義隨即引咎辭職。黨主席補選今天（7日）投票，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人競爭，接近傍晚6時，江啟臣得票明顯領先；郝龍斌已發表聲明承認敗選。

黨主席補選周六上午8時開始投票，至下午4時結束，全台共開放271個投票站，逾34萬名黨員具投票權。

目前在台北市、台中市、高雄市、金門縣、澎湖縣、花蓮縣及嘉義市，江啟臣的票數都贏過郝龍斌，暫時取得領先。

▲ 在台灣，青壯派立委江啟臣當選國民黨主席。（中央社圖片）

稍早海外黨員已完成開票，其中江啟臣獲1502票，得票率56.83%；郝龍斌獲987票，得票率37.34%。海外黨員選票統計結果，總計10816位具投票資格黨員，僅投出2643票，投票率僅24.44%。

江啟臣簡歴：

生日：1972年3月2日 現職：立法委員 學歷：美國南卡羅萊納大學國際關係博士；美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士；國立政治大學外交學系學士 歷任：東吳大學政治系專任副教授；台灣經濟研究院副研究員國際處副處長；太平洋經濟合作理事會中華民國委員會副秘書長；中華台北APEC研究中心副執行長；行政院新聞局長；國民黨黨團副書記長

郝龍斌敗選聲明全文如下：

選舉結果已經揭曉，我要先向今天撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也要恭喜江委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。 各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信：國民黨好，能讓台灣更好！

責任編輯：伍樂