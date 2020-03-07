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【新冠肺炎】未理中國反對 蓬佩奧連續兩日稱「武漢病毒」

國情動向 18:40 2020/03/07

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新冠肺炎疫情率先在中國湖北武漢爆發，盡管中國反對「中國病毒」、「武漢病毒」的講法，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），最近仍連續兩天稱它為「武漢病毒」。

外電報道，蓬佩奧近日談到新型冠狀病毒肺炎疫情時，都用上「武漢病毒」或「武漢冠狀病毒」的字眼。

在接受CNBC採訪，被問及如何看待北京當局成功控制疫情時，蓬佩奧說：「我很高興你今天稱讚了中國共產黨，但謹記這是武漢病毒所造成的。」

另在昨日的新聞發布會上，蓬佩奧強調美國向遭受「武漢病毒擴散」影響的國家，提供的3700萬美元援助。

京：源頭尚無定論 蓬佩奧批中國未分享更多資訊

此前，中國外交部發言人趙立堅周三（4日）在例行記者會上，有記者提到個別媒體稱病毒是「中國製造」，網上有「中國病毒」「武漢病毒」之說。趙立堅批評，個別媒體稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任，中方對此堅決反對。

蓬佩奧抨中國施壓記者 礙各國應對新冠肺炎疫情

【中美角力】蓬佩奧：中共是當今時代主要威脅

他強調，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論，稱世衛也表示應避免地域的污名化語言，又指世衛將新冠病毒命名為「COVID-19」，就是不將該名稱同任何地區和國家相聯繫。又引用中國權威呼吸病專家鍾南山曾表示，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

趙立堅又稱，要共同反對「信息病毒」、「政治病毒」，指個別媒體在沒有任何事實根據下，妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心，認為疫情面前，需要以用科學戰勝愚昧，用合作抵制偏見。

不過，蓬佩奧拒絕接受中國聲稱病毒可能從其他地方傳出的說法，指北京當局未分享更多資訊「令人非常失望」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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