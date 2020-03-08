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泉州酒店倒塌增至10死 仍有23人被困 為新冠肺炎密切接觸者隔離點（更新版）

社會熱點 16:46 2020/03/08

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福建泉州鯉城區一間酒店，7日晚上倒塌，現場有人員被埋。倒塌的酒店名為「欣佳酒店」，為新冠肺炎隔離點。據人民日報稱，該酒店是用以隔離觀察密切接觸者。

內地傳媒報道，截至今日（8日）下午4時，71名被困人士當中，已救出48人，其中10死亡、38人送院治療，正在搜救的還有23人。而涉事酒店倒塌時，裡面還有值班的醫護人員。

新華社報道，今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。事發時，業主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一根柱變形；三四分鐘後，整棟樓坍塌。事發後，65歲楊姓業主已被公安部門傳喚到案。

另內地《財經》雜誌引述知情人表示，大樓在2013年落成，原本是一幢鋼結構建築，用作廠房或停車場，落成時只有一樓、二樓及七樓有天花板，中間沒有樓層；至2017年改建為酒店，每層都加上鋼筋水泥，加重大樓負荷，2018及2019年先後兩次被行政處罰，責令整改。

目擊者稱幾秒鐘整棟樓就塌了

目擊者吳先生表示，自己住涉事酒店對面，事發時他正在家中吃飯，突然聽到一聲巨響，還以為是爆炸，跑到陽台看發現對面的整幢倒塌。北京青年報引述酒店對面便利店店主稱，晚上7點20分左右，聽到對面的欣佳酒店傳來巨大的響聲，出門去看，發現巨響出自欣佳酒店的鋼化玻璃，「這些玻璃紛紛裂開，產生了巨響。然後就眼見著整棟樓倒塌下來了，露出裡面的鋼結構，這是不到幾秒鐘的事情」。

員工稱曾進行地基相關施工

北京青年報道，欣佳酒店一名員工表示，事發前酒店房東曾對房屋進行過和地基相關的施工。瀟湘晨報引述現場一名稱，該酒店原本是鋼結構房屋，可能是作停車場或廠房用的，後來被酒店老闆接管，進行了重新裝修。

泉州市鯉城區住建局局長張翼說，事發樓房佔地5畝，建築面積約7000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋。該建築經查是2013年開始建設，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房計66間。

疫情發生後，該酒店被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用以隔離觀察密切接觸者。

責任編輯：伍樂

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