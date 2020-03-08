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泉州酒店倒塌至少6死28失蹤 為新冠肺炎密切接觸者隔離點（更新版）

社會熱點 11:48 2020/03/08

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福建泉州鯉城區一間酒店，7日晚上倒塌，現場有人員被埋。倒塌的酒店名為「欣佳酒店」，為新冠肺炎隔離點。據人民日報稱，該酒店是用以隔離觀察密切接觸者。

內地傳媒報道，塌樓事故被困的71人中，43人被救出，當中6人死亡，仍有28人被困失蹤，包括醫護人員。

內地《財經》雜誌引述知情人表示，大樓在2013年落成，原本是一幢鋼結構建築，用作廠房或停車場，落成時只有一樓、二樓及七樓有天花板，中間沒有樓層；至2017年改建為酒店，每層都加上鋼筋水泥，加重大樓負荷，2018及2019年先後兩次被行政處罰，責令整改。

目擊者稱幾秒鐘整棟樓就塌了

目擊者吳先生表示，自己住涉事酒店對面，事發時他正在家中吃飯，突然聽到一聲巨響，還以為是爆炸，跑到陽台看發現對面的整幢倒塌。北京青年報引述酒店對面便利店店主稱，晚上7點20分左右，聽到對面的欣佳酒店傳來巨大的響聲，出門去看，發現巨響出自欣佳酒店的鋼化玻璃，「這些玻璃紛紛裂開，產生了巨響。然後就眼見著整棟樓倒塌下來了，露出裡面的鋼結構，這是不到幾秒鐘的事情」。

員工稱曾進行地基相關施工

北京青年報道，欣佳酒店一名員工表示，事發前酒店房東曾對房屋進行過和地基相關的施工。瀟湘晨報引述現場一名稱，該酒店原本是鋼結構房屋，可能是作停車場或廠房用的，後來被酒店老闆接管，進行了重新裝修。

人民日報在微博指出，倒塌的欣佳快捷酒店，於2018年6月開業，酒店內擁有多種類型客房共計80間。疫情發生後，被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用以隔離觀察密切接觸者。

責任編輯：伍樂

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