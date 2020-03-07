福建泉州一酒店倒塌 約70人被困救出20多人 為新冠肺炎密切接觸者隔離點（更新版）

福建泉州鯉城區一間酒店，今日（7日）晚上倒塌，現場有人員被埋。內地傳媒引述目擊者稱，倒塌的酒店名為「欣佳酒店」，疑似為新冠肺炎隔離點。據人民日報稱，該酒店是 用以隔離觀察密切接觸者。

泉州市政府官方網站公布，現場被困人員約70人， 至晚上9時，已救出23人。

目擊者稱幾秒鐘整棟樓就塌了

目擊者吳先生表示，自己住涉事酒店對面， 事發時他正在家中吃飯，突然聽到一聲巨響，還以為是爆炸，跑到陽台看發現對面的整幢倒塌。北京青年報引述 酒店對面便利店店主稱，晚上7點20分左右，聽到對面的欣佳酒店傳來巨大的響聲，出門去看，發現巨響出自欣佳酒店的鋼化玻璃，「這些玻璃紛紛裂開，產生了巨響。然後就眼見著整棟樓倒塌下來了，露出裡面的鋼結構，這是不到幾秒鐘的事情」。

另據目擊者稱，印象中該 酒店 約 五 層 樓高，事發後有人從廢墟中被救出來。但另 有指， 涉事酒店樓高有6 層 ，地下 有很多店面，樓上幾 層 是 酒店。

員工稱曾進行地基相關施工

北京青年報道，欣佳酒店一名 員工表示，事發前酒店房東曾對房屋進行過和地基相關的施工。 瀟湘晨報引述現場 一名稱，該 酒店原本是鋼結構房屋，可能是作停車場或廠房用的，後來被酒店老闆接管，進行了重新裝修。

人民日報在微博指出，倒塌的欣佳快捷酒店，於2018年6月開業，酒店內擁有多種類型客房共計80間。 疫情發生後，被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用以隔離觀察密切接觸者。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響