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【新冠肺炎】紐約時報：中國新冠疫情緩和  是犧牲重症患者換來的

社會熱點 01:14 2020/03/08

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情經歷1、2月的急促蔓延後，國家衛健委近期按日通報的新冠肺炎疫情數據，反映疫情似乎暫趨緩和，官媒也開始宣揚「抗疫必勝」。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情經歷1、2月的急促蔓延後，國家衛健委近期按日通報的新冠肺炎疫情數據，反映疫情似乎暫趨緩和，官媒也開始宣揚「抗疫必勝」，但美國媒體《紐紐時報》報道稱，中國疫情趨緩是犧牲其他重病患者換來的，例如在抗疫期間，有罹癌民眾因沒醫院收治而去世。

根據《紐約時報（The New York Times）》中文網報道，原本就已經不堪負荷的中國衛生保健體系，因疫情肆虐而蒙受更龐大的壓力，許多重症患者陷入困境，無奈只能透過社交媒體發文求援。

醫院集中力量抗疫  癌症患者被拒諸門外

報道說，微博有則貼文是關於19歲的少年田光林（音），他罹患罕見的侵襲性肌肉癌，病情在1月初急轉直下。深圳的醫生建議他媽媽最好立即轉診到大城市更好的醫院，但是沒有醫院願意伸援手，於是愛兒宣告不治。

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報道指出，在武漢因大疫當頭，許多醫院只收治罹患新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的患者。一名不願透露姓名的女性發文說，她62歲的母親得靠每周輸血維持生命，因醫院擔心交叉感染，加上武漢長期封城血庫庫存告罄，於是家人選擇放棄，等死的母親最後是躺在急診室脫離了病痛纏身。

報道說，3歲的小男孩付浩然（音）患白血病，疫情爆發全家只能無奈且焦急苦等化療，期間就靠著吃一劑少一帖的口服藥維繫，所幸等待沒有落空，但化療結束回到租屋處，又開始煩惱下一輪的化療是否有著落。

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中國當局斷然下令武漢封城之舉，世界衛生組織（WHO）曾背書「採取強力措施有助控制疫情」，但另一方面也暴露，醫療資源沒有妥善配置的盲點。

患者家屬：我理解醫院的困難  但問題何時能解決？

報道指出，政府部門雖然意識到這個棘手難題，下令醫院正常運作，上海和廣州部分醫院宣布重新開放門診，但是重災區湖北省的城市被嚴格封鎖，公共交通也停擺，身處當地病患仍難就醫，甚至有人自1月下旬封城起，得自行步行數小時到醫院就診。

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報道說，付浩然的父親付和田（音）說，「國家處於危機狀態這個我們理解，但是什麼時候結束？」

按官方公布的數據，武漢肺炎的新增確診病例已降至二位數，報道稱，隨著每天新增感染人數的下降，中國官員已經開始宣揚抗疫有成，不過「這很可能是犧牲一些人的生命來挽救另一些人的生命」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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