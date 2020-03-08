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【新冠肺炎】內地網絡風傳「病毒來自美國」  美媒拆解箇中密碼

國情動向 02:23 2020/03/08

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，但引發的各種社會、政治爭議卻仍在燃燒。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，但引發的各種社會、政治爭議卻仍在燃燒。對對新冠肺炎疫情下，內地社交媒體爆發「病毒來自美國」的言論、反美情緒陡然升溫，《華盛頓郵報》等美國媒體拆解箇中「密碼」，直指這些輿論密集出現恐非偶然。

《華盛頓郵報（Washington Post）》報道，中國網絡近來出現大量關於「美國掩飾2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠病毒）死亡真實病例」、「美國應當向中國學習應對措施」、「美國是新冠肺炎起源」、「全球危機絕不是中國的錯」等言論，過去一周網絡上陰謀論與反美言論激增。

鍾南山也說病毒可能不源自中國

加州柏克萊訊息學院兼任教授、中國數礮時代（China Digital Times）創辦人蕭強，對這一波中國內部網絡言論作出分析。他直指，從微信、微博到百度等平台，近期到處是不同程度的陰謀論——認為新冠病毒來自美國，這種虛假訊息散布背後是有推手的。

【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人

中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝

事實上，宣稱新冠病毒可能不源自中國的聲音，部份是來自體制內的專家或媒體。華盛頓郵報舉例，中國權威病毒專家鍾南山2月27日在沒有任何證據下透過官方媒體，表示新冠肺炎首度出現在中國，但不一定發源在中國。儘管隨即遭到另一位專家張文宏反駁，但張文宏的言論很快遭到審查，而鍾南山的說法卻快速在媒體傳開。

中國官方媒體也在顯著位置，刊登對病毒來自中國存疑的文章。央視旗下海外的環球電視新聞網（CGTN）將鍾南山的講話內容上傳至YouTube，中國外交部發言人趙立堅公開引述鍾南山的說法，新華社也發表文章暗示病毒起源於他處，還要求美國官員與媒體道歉。

氾濫的反美情緒  不完全來自體制？

台灣媒體一段藥理學家推測美國才是傳染病起源的視頻，也被放到內地網絡平台，以佐證鍾南山「病毒不一定發源在中國」的說法，微博也有人刊出訊息，宣稱美國軍方如何利用去年10月的武漢行將病毒作為秘密生化武器加以部署。但這些指責，都無實質證據。

【新冠肺炎】疫情何時見頂、傳播力多強？鍾南山告訴你12件關於新冠肺炎的事

【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

芝加哥大學中國問題專家楊大利（Dali Yang）則和蕭強持不同立場，他不認為反美情緒氾濫完全來自體制；大量的貼文似乎是真的是用戶撰寫，只是觀點與政府敘述一致。

「外國人看中國」（Sinocism China Newsletter）電子報發行人利明璋（Bill Bishop）指出，中國領導層正加緊宣傳愛國主義教育，吹捧黨的效率、專制領導人優於混亂的西方式民主。這樣的言論獲得成效，他在中國的岳母就一直敦促他為了家人安全離美返中，因為中國已經戰勝病毒，而美國即將陷入混亂。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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