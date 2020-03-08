【新冠肺炎】泉州酒店倒塌時正改裝 業主被公安控制

福建泉州市鯉城區一間用作隔離新冠肺炎密切接觸者的酒店，昨晚突然倒塌，造成最少10人死亡。據報，事發時酒店一樓房屋正改裝，一條柱子變形，數分鐘後整棟酒店坍塌。該樓房業主目前已被公安部門控制。

新華社報道，泉州市鯉城區住建局局長張翼表示，事發樓房佔地5畝，建築面積約7000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋，於2013年開始建設，2018年改造為欣佳酒店，當年6月開業，酒店有各類客房66間。

▲ 酒店倒塌現場，消防正在搜救。

▲ 據稱，欣佳酒店一樓只有鋼管支撐整棟樓。

該建築一樓共有6間，其中兩間原為超市。今年春節前，業主將一樓出租的超市收回重新改裝。昨晚7時，業主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一條柱子變形。三、四分鐘後，酒店就坍塌。

泉州酒店倒塌增至10死 23人仍失蹤 為新冠肺炎密切接觸者隔離點

張翼說，該樓房坍塌是因為裝修還是原來結構問題，還需進一步甄別。警方表示，房屋業主姓楊，65歲，為泉州本地人，已被公安部門傳喚他到案。

裝修承壓門窗玻璃爆裂 商戶搬走

另外，《新京報》報道，一名曾在事發酒店樓下做生意的商戶表示，此前該樓的一層為汽車維修、銷售店鋪，二層至六層為足浴店和欣佳酒店，七層為員工宿舍。該商戶稱，2017年之前，每層都是開闊的大廳。樓上要開欣佳酒店，2017年開始拉來水泥和磚，把寬敞的大廳砌牆，隔成了一個一個的小房間。

上述商戶表示，酒店在裝修期間，大家就曾​​討論過樓房的承重能力，「在酒店裝修的那兩三個月，因為壓力問題，我們一樓商戶的門窗玻璃被擠壓炸裂五六塊，後來覺得房子太危險，我就搬走了」。

報道指出，在鯉城區住建局官網上，未查詢到涉事房屋的建築施工許可證的審批信息。

責任編輯：伍樂

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