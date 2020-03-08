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【新冠肺炎】實現3個零 武漢最大方艙醫院正式休艙

社會熱點 17:47 2020/03/08

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官方公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）數據顯示，內地疫情進一步好轉。武漢昨新增確診首次降至50以下，僅41宗，當地規模最大的方艙醫院今日（8日）正式「休艙」，國家衛健委稱，力爭下周所有方艙醫院全部關停。

力爭下周全部方艙醫院休艙

武漢規模最大方艙醫院「東西湖方艙醫院」，是武漢市最早徵用改建的3家方艙醫院之一，2月7日晚開始收治患者以來，共收治了1760名輕症和普通患者。隨着院內80多名病患昨日（7日）出艙，成功實現「三個零（患者零召回、醫護零感染、病人零死亡）」目標的東西湖方艙醫院，於今日正式「清零」進入休艙期，醫療隊將進艙整理、洗消、晾晒機器設備，如醫療機器人等。

80多名病患中，20多名被武漢市各區的大巴車接往社區隔離點，另外50多名由醫護人員陪同被送往雷神山等定點醫院。

【新冠肺炎最新情況】新冠肺炎湖北外僅增3宗確診 全是境外輸入

隨着新型冠狀病毒肺炎的新增確診個案連日減少，武漢最大方艙醫院關閉，官方稱力爭下周全休艙。

目前，武漢市陸續有方艙醫院結束治療工作，繼首間興建的武漢體育中心方艙醫院休艙後，光谷科技會展中心的方艙醫院都宣布休艙。國家衛生健康委員會醫管中心副主任翟曉輝表示，要力爭要本月10日左右，讓方艙醫院全部休艙。

方艙醫院（mobile cabin hospital），起源於1960年代美軍在越戰時應急打造的野戰醫院。武漢方艙醫院主要用於收治新冠肺炎輕症患者，主要目的是解決定點醫院床位不足的問題。

責任編輯：馬佩君

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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