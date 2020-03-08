  • 23°C
香港時間 : 2020308日 (日) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】陳一新：提前謀劃復工 分批推動滯留武漢人員離開

社會熱點 18:16 2020/03/08

分享：

內地新型冠狀病毒肺炎疫情轉趨緩和，在疫情中心武漢，新增確診病例連續兩日處於雙位數，外界關注何時會「解封」。中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨稱，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

《長江日報》報道，陳一新昨日在新冠肺炎疫情防控指揮部召開碰頭例會，指導督導當前疫情防控工作，研究下步工作重點。

他指出，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始，目前「外防輸出、內防輸入」的任務仍艱鉅，「控增量、減存量、防變量」任務還很繁重，不可盲目樂觀、麻痺大意，要繼續保持對疫情的警惕性、防控要求及力度都不降低，「不獲全勝不輕言成功」。

陳一新（資料圖片）

他提到，在「抓源治本」「疏堵並舉」「遠近結合」等方面持續發力，關緊疫情傳染水龍頭，提高治癒率、降低病亡率；尊重客觀實際，及時回應群眾關切；集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

值得注意，武漢上月24日曾發通告，指部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城，但數小時後宣布通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意。

【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效

武漢封城逾月後局部「解封」 容許滯留外地人分批離開

【武漢肺炎】武漢史無前例宣布封城  交通停運禁市民離開

另外，陳一新昨強調，在嚴格封城封區之時，要傾聽民聲；特殊時期，各級領導幹部更要增強仁愛之心。並研究制定優化社區服務生活的政策，紮實推進「無疫情社區」創建，逐步恢復正常生活秩序，統籌好疫情防控與復工復產的關係，根據城與鄉不同特點和區域不同風險程度，做到因地因時制宜、因勢利導。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【武漢肺炎】疫情蔓延不止 武漢史無前例宣布封城 交通停運禁市民離開
2020/01/23
【武漢肺炎】疫情蔓延不止 武漢史無前例宣布封城 交通停運禁市民離開
【武漢解封】武漢封城逾月後局部「解封」　容許滯留外地人分批離開
2020/02/24
【武漢解封】武漢封城逾月後局部「解封」　容許滯留外地人分批離開
【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相
2020/02/25
【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相
【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減
2020/02/25
【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減
【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效
2020/02/24
【新冠肺炎】未經主要領導同意發布 武漢宣布「出城通告」無效
疫情 武漢 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎最新情況】新冠肺炎湖北外僅增3宗確診 全是境外輸入

下一篇文章

【新冠肺炎】實現3個零 武漢最大方艙醫院正式休艙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】紐約時報：中國新冠疫情緩和 是犧牲重症患者換來的
【新冠肺炎】紐約時報：中國新冠疫情緩和 是犧牲重症患者換來的
姚明與孫楊風格有別　反映不同時代？
姚明與孫楊風格有別　反映不同時代？
【新冠肺炎】抗疫專家組長：新冠肺炎疫情4月必結束　稱「我預測一定準」
【新冠肺炎】抗疫專家組長：新冠肺炎疫情4月必結束　稱「我預測一定準」
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
泉州酒店倒塌增至10死 仍有23人被困 為新冠肺炎密切接觸者隔離點（更新版）
泉州酒店倒塌增至10死 仍有23人被困 為新冠肺炎密切接觸者隔離點（更新版）
【新冠肺炎最新情況】新冠肺炎湖北外僅增3宗確診 全是境外輸入
【新冠肺炎最新情況】新冠肺炎湖北外僅增3宗確診 全是境外輸入