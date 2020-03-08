【新冠肺炎】陳一新：提前謀劃復工 分批推動滯留武漢人員離開

內地新型冠狀病毒肺炎疫情轉趨緩和，在疫情中心武漢，新增確診病例連續兩日處於雙位數，外界關注何時會「解封」。中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨稱，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

《長江日報》報道，陳一新昨日在新冠肺炎疫情防控指揮部召開碰頭例會，指導督導當前疫情防控工作，研究下步工作重點。

他指出，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始，目前「外防輸出、內防輸入」的任務仍艱鉅，「控增量、減存量、防變量」任務還很繁重，不可盲目樂觀、麻痺大意，要繼續保持對疫情的警惕性、防控要求及力度都不降低，「不獲全勝不輕言成功」。

▲ 陳一新（資料圖片）

他提到，在「抓源治本」「疏堵並舉」「遠近結合」等方面持續發力，關緊疫情傳染水龍頭，提高治癒率、降低病亡率；尊重客觀實際，及時回應群眾關切；集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

值得注意，武漢上月24日曾發通告，指部分滯留在當地的外地人員可以按規定出城，但數小時後宣布通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意。

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另外，陳一新昨強調，在嚴格封城封區之時，要傾聽民聲；特殊時期，各級領導幹部更要增強仁愛之心。並研究制定優化社區服務生活的政策，紮實推進「無疫情社區」創建，逐步恢復正常生活秩序，統籌好疫情防控與復工復產的關係，根據城與鄉不同特點和區域不同風險程度，做到因地因時制宜、因勢利導。

責任編輯：林佩怡

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