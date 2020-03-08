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【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

社會熱點 21:29 2020/03/08

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，國家主席習近平及總理李克強均強調，關注疫苗研發進展。內媒《第一財經》報道，上海科學家正嘗試探索安全性更高的人源細胞疫苗，並為此完成了第一針注射，惟人源細胞疫苗的免疫效果，以及能否最終取得成功仍然面臨挑戰。

能避免致病性　較傳統疫苗安全

自新冠肺炎疫情爆發以來，內地科研攻關組專門設立疫苗研發團隊，沿着5條技術路線穩步推進疫苗研發工作。報道指，在這5條技術路線之外，上海科學家獨闢蹊徑，嘗試探索安全性更高的人源細胞載體疫苗，並完成了第一針的注射。目前相關動物試驗已經進入到後期階段，如果初步數據顯示效果良好，疫苗將很快推至臨床試驗。

上海科學家獨闢蹊徑，嘗試探索安全性更高的人源細胞載體疫苗，並完成了第一針的注射。

新冠疫苗團隊的主要負責人、上海公共衛生臨床中心研究員徐建青表示，從今年1月起，他所在的團隊就開始同步進行核酸疫苗、人源細胞載體疫苗、納米顆粒疫苗的研發，一共開發了大約10種。如今，核酸疫苗已在小鼠身上完成了動物試驗，針對靈長類動物的動物試驗正在進行；人源細胞載體疫苗也已經製備成功。

徐建青解釋，第一針疫苗的作用是激發體內免疫，相當於讓體內免疫系統初步認識這個病毒，但還沒有形成很深刻的印象，第二針疫苗起到加強免疫的作用，就是更有針對性地激發體內的中和保護性抗體。

與現有的傳統疫苗的技術研發路徑不同，以人源細胞為載體，是把病毒的S蛋白表達在人的細胞膜上，徐建青說，這種方法一方面保留了針對病毒形成抗體的有效靶點，同時避免病毒本身的致病性，總體達到快速、安全、高效。

對人體免疫反應　仍然有待驗證

傳統疫苗研製的技術路線包括滅活疫苗和減毒病毒疫苗，一般要在細胞中對病毒進行擴增，再進一步純化，直至疫苗僅僅包含所需的病毒成分，但這些步驟中，病毒是具有活性的，可能有致病的風險。對於人源細胞載體疫苗而言，疫苗載體來自於人體自身的細胞，不具感染性，比病毒安全，而且還能用新的基因工程技術對其刺突蛋白進行改造，這是傳統的滅活與減毒疫苗很難做到。

徐建青還稱，人源細胞作為載體，不僅能夠表達病毒的蛋白，還能表達人體的某些細胞因子，與特定的滅活方式結合，可以省去佐劑的使用，預計對長者也能達到較強的保護作用。

目前在全球20多個疫苗研發的平台上，還沒有看到這種人源細胞載體的疫苗出現。人源細胞疫苗如果研製成功，將成為全球首創，是中國技術的一次重大創新。不過，由於此前這種人源細胞疫苗還沒有在臨床上驗證，因此對人體免疫反應的安全性和有效性仍然有待驗證，團隊仍需要通過動物試驗不斷對疫苗的成分和方法進行篩選和改進。

責任編輯：伍樂

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