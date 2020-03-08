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【新冠肺炎】病毒存快速進化風險 研究：會在宿主體內變異

社會熱點 22:25 2020/03/08

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繼中國科研團隊證實，新冠病毒已於近期產生突變，演化出傳染力更強的L亞型後，中科院等11個研究機構的最新論文顯示，病毒在感染患者後，會在其體內「快速進化」，這或繼續影響病毒的毒力、傳染性和可傳播性，而這些變異對公共健康構成嚴重威脅。

論文強調，有鑑於此，有必要加強對人群中病毒進化和相關臨床變化的監測；目前，國際上公共數據庫只共享有限的序列，迫切需要積累更多的序列來跟踪病毒基因組的進化，並將這些變化與臨床症狀和結果聯繫起來。

新冠病毒恐存快速進化風險

該篇論文來自中國科學院北京基因組研究所、國家衛健委重點實驗室、北京大學生物醫學前沿創新中心等11個以上的中國科研機構，在近日以新冠病毒在患者體內的基因多樣性為題，於國際學術期刊《臨床傳染病》上公開發表。

研究團隊對8例新冠肺炎患者，25例社區獲得性肺炎患者和20例健康對照者，進行支氣管肺泡灌洗液的轉錄組測序。研究得出，在一些新冠病毒感染者體內，發現了病毒多樣性水平升高，這表明病毒存在快速進化的風險。論文強調，儘管沒有發現宿主內變異傳播的證據，但也不應忽視這種風險。

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論文還提到，除本次樣本外，他們蒐集去年12月24日至2020年2月9日之間的110個序列研究發現，患者宿主內變異的數量在0到51之間，中位數為4，表明該病毒的進化速率很高。

論文指出，在人體中新冠病毒得承受強大免疫壓力，這或令病毒不斷積累突變，從而突破免疫系統的控制，這些突變可能導致新冠病毒的毒力、傳染性和傳播性發生變化。

病毒進化速率很高

同時，患者的新冠病毒基因組可能高度多樣化，有一定機率增加病毒種群的適應性，使其難以消除。研究者們也補充，由於該分析實際僅包括8名新冠病毒感染者，並且絕對微生物載量尚不清楚，因此需要更多數據進行進一步研究。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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