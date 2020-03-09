【新冠肺炎】袁國勇暗指武漢曾隱瞞疫情：多翻追問 始知1患者傳14醫護

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇，近日接受內地傳媒訪問，談到1月到武漢考察時的情況，形客被安排到訪的地方，可能是「示範單位」，對方似乎已準備好答案，專家多翻追問，才問出1名病人傳染14人。

新冠肺炎疫情率先在湖北武漢爆發，外界一直質疑，當地最初有否隱瞞疫情。港大微生物學系講座教授袁國勇，近日接受內地傳媒訪問，談到1月到武漢考察時的情況，形客被安排到訪的地方，可能是「示範單位」，對方似乎已準備好答案，專家多翻追問，才問出1名病人傳染14人。

袁國勇曾以國家衛健委高級別專家組成員，在武漢封城前的1月17至19日，到武漢考察並往北京匯報。他本月初接受內地「財新網」訪問，談及當時考察的見聞與判斷疫情的過程。

形容到「示範單位」 答案似乎準備好

袁國勇表示，武漢到訪的地方可能都是「示範單位」，「我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已準備好」。不過，他指國家衛健委高級別專家組組長鍾南山當時異常尖銳，追問了好幾次有無更多病例，最終問出神經外科1名患者，感染14名醫護人員的情況。

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他稱，因另一個家庭聚集性案例，加上武漢上述1傳14醫護的案例，說明新冠病毒人傳人。他又透露，當時是專家組1名成員建議考慮武漢封城。值得注意，鍾南山亦在1月20日稱，出現人傳人情況，並圍繞著有新冠病毒病人因為護理各方面，14名醫務人員。

被問到武漢對疫情有否隱瞞，袁國勇表示，當時見到武漢的官員心情沉重，認為事件重大，「我相信他們之前如果有什麼隱瞞的話，到那個階段也沒有什麼隱瞞的了」。他又稱，官員一直強調試劑盒是剛剛下發到武漢，沒測試就沒法確診。

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袁國勇考察武漢後曾表示，他到武漢參與專家會議，研判疫情，參觀過當地衞生防護中心及醫院，並於北京衞生部討論情況，匯報武漢所見所聞，完全不覺得內地隱瞞疫情。至於為何當時內地確診數字大增，他相信，基於具針對性的快速測試已廣泛應用，令確診數目突然增加。

責任編輯：伍樂

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