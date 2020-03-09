【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議

▲ 新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，港大微生物學系講座教授袁國勇曾與內地專家共赴當地考察，然後再飛北京反饋抗疫建議。他接受內地媒體訪問時，披露箇中細節，過程中曾向國家領導人提出兩項意見。

新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，港大微生物學系講座教授袁國勇曾與內地專家共赴當地考察，然後再飛北京反饋抗疫建議。他接受內地媒體訪問時，披露箇中細節，過程中曾向國家領導人提出兩項意見。

袁國勇曾以國家衛健委高級別專家組成員，在武漢封城前的1月17至19日到武漢考察，之後往北京匯報。他本月初接受內地「財新網」訪問，首次談及這次行程的許多內容。

袁國勇：專家組一名成員提武漢封城

袁國勇透露，他們考察完武漢赴京後，獲安排會見一名副國級領導人以及國家衛健委的官員，他們私下都很坦率。「當時我們專家組所有人都反映說，事態嚴峻，肯定有人傳人案例發生，一定要立刻採取各種防控措施」。

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袁國勇指出，他當時提出兩項建議：

其一是餘下的防控疫情視窗期已經很小，如果當日接下來的幾天還不採取嚴厲措施，事態發展會更嚴重。 其二是要對濫食和野生動物交易作出管控。

他直指，中國經濟蓬勃發展以來，生物安全的管制未能跟上食品藥物行業的迅猛發展，人們因口福之慾，濫食野生動物，一次次引發大規模傳染病；其中在2007年，他在回顧2003年SARS疫情的論文中，就提到蝙蝠體內攜帶大量冠狀病毒。

對於是否袁國勇作為成員的專家組，促成武漢封城的決定，袁透露，當日是專家組的一名成員建議考慮武漢封城；他是一個專業、頂尖的流行病學領域的科學家。

「當時見到武漢的官員心情沉重」

至於在武漢考察的過程，袁國勇表示，武漢到訪的地方可能都是「示範單位」，「我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已準備好」。不過，他指國家衛健委高級別專家組組長鍾南山當時異常尖銳，追問了好幾次有無更多病例，最終問出神經外科1名患者，感染14名醫護人員的情況。

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他稱，因另一個家庭聚集性案例，加上武漢上述1傳14醫護的案例，說明新冠病毒人傳人。他又透露，當時是專家組1名成員建議考慮武漢封城。值得注意，鍾南山亦在1月20日稱，出現人傳人情況，並圍繞著有新冠病毒病人因為護理各方面，14名醫務人員。

被問到武漢對疫情有否隱瞞，袁國勇表示，當時見到武漢的官員心情沉重，認為事件重大，「我相信他們之前如果有什麼隱瞞的話，到那個階段也沒有什麼隱瞞的了」。他又稱，官員一直強調試劑盒是剛剛下發到武漢，沒測試就沒法確診。

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袁國勇考察武漢後曾表示，他到武漢參與專家會議，研判疫情，參觀過當地衞生防護中心及醫院，並於北京衞生部討論情況，匯報武漢所見所聞，完全不覺得內地隱瞞疫情。至於為何當時內地確診數字大增，他相信，基於具針對性的快速測試已廣泛應用，令確診數目突然增加。

責任編輯：伍樂

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