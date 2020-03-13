【全球大流行】F1車手戴口罩被斥荒謬愚蠢　中國車迷期待5月復賽只因一個人？（更新版）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，原定本周末開跑的一級方程式賽車（Formula 1，簡稱F1）新賽季大受影響，距離麥拿侖（McLaren）車隊因有成員確診新冠肺炎宣布退賽12小時後，F1賽會終宣布取消澳洲墨爾本的大獎賽。主場車手列卡度（Daniel Ricciardo）、6屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）等均支持取消，認為在疫情下應以健康及安全放在首位。

F1賽會及國際汽車聯合會（FIA）其後進一步宣布，一星期後已改為閉門作賽的巴林站，以及4月初首次舉辦賽事的越南站，都會延期舉行，連同早在上個月已宣布延期的上海站，主辦方期望本季F1可於5月底在歐洲開鑼。

▲ 法國車手奧康（Esteban Ocon）戴口罩被斥荒謬愚蠢。

此前，由於法拉利（Ferrari）車隊等相關人員，不少來自新冠肺炎疫情重災區意大利北部，加上荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）在澳洲籌備電影拍攝期間，與老婆一同確診患上新冠肺炎，以及麥拿侖（McLaren）及哈斯（Haas）車隊共3名職員出現病徵，需要在賽場外3公里的酒店隔離，不少聲音都認為應取消澳洲站。

惟F1賽會堅持如期舉行且拒絕閉門，F1車手日前現身Albert Park會見傳媒時，更發生小插曲。有外媒記者在社交媒體ig上載相片表示，法國車手奧康（Esteban Ocon）好像是疫情下第一、唯一戴上口罩的車手，引發熱議。有網民留言批評他荒謬、「如果沒有染病，不必使用」、「絕對是個笑話，想像每年有多少人死於流感」、「愚蠢，給社區帶來了更多恐懼」。不過，也有人留言予以鼓勵，認為安全為上。

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▲ 一級方程式賽車（F1）賽會此前堅持如期本周末舉行澳洲站賽事，而且拒絕閉門，惹來抨擊。

事實上，即使上海站受新冠肺炎疫情影響延期，但中國車迷對本賽季仍充滿期待，因為雷諾車隊（Renault）破格起用來自中國的年輕車手周冠宇任試車手，這位被譽為「最接近F1的中國人」，有望加速F1賽車在中國掀起新一波熱潮。

F1賽事被形容為由金錢鋪砌出來，能夠為車隊帶來贊助的優秀青年車手，或許相較於沒有贊助的天才車手更受歡迎，周冠宇背後巨大的中國市場，也對他成為F1正式車手提供不少助力。

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20歲周冠宇任雷諾試車手 邁進F1

2019年1月，周冠宇加入雷諾運動員學院並成為雷諾F1車隊的發展車手。上賽季的二級方程式（F2），作為新人亮相的周冠宇代表UNI Virtuosi車隊5次登上領獎台，並獲得1次桿位（pole position，排位賽頭位）、兩個最快圈速，最終以總排名第7的成績，成為全季排名最高的新秀車手，榮膺「年度最佳新人獎（Top Rookie）」。

▲ 來自中國的年輕車手周冠宇，於新賽季擔任雷諾車隊（Renault）試車手，被譽為「最接近F1的中國人」。

總結這一年的經驗，20歲的周冠宇表示，無論是在F2還是之前F3賽場，第一次看到五星紅旗升起、奏響國歌，都讓他感到很自豪，「因為它代表著我們國家、中國人是可以做到的。」他說，體育運動需要用成績說話，只要有了成績，其他人也會知道中國人可以在賽車領域做得很好。

F2新人王 信中國車手可用成績說話

周冠宇表示，去年和車隊的磨合很順利，彼此也很信任，做了很多F1模擬器的工作，包括車隊的研發，及駕駛RS17賽車進行了一些測試。「（今年）我也有更多駕駛F1的機會、更多的F1測試。我非常期待在新賽季成為車隊的試車手。今年對我來說意味着又往前邁進了一步。」他的目標是成為參加F1正賽的「中國第一人」，以此推動賽車運動在中國發展。

但值得留意是，要想獲得超級駕照駛入F1賽場，需要3年內在國際汽聯下屬賽事中累計得到40分。目前周冠軍還未達到這一標準，今年初，周冠宇接受採訪時介紹，自己目前還差20分，今季需要在F2賽場繼續努力。

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▲ 周冠宇的目標是成為參加F1正賽的「中國第一人」，以此推動賽車運動在中國發展。

在此之前，中國人也有一次接近F1的時刻，早在2012年，馬青驊就與西班牙HRT車隊簽約，成為中國首位F1正式車手。但此後HRT車隊資金出現問題，馬青驊輾轉簽約卡特漢姆車隊（Caterham F1，前身為蓮花車隊）出任預備車手。

2013年，馬青驊駕駛着F1賽車，亮相上海大獎賽的練習賽。對於很多中國車迷而言，那時曾看到中國車手亮相正賽的希望。但馬青驊於1年後正式告別F1，轉投其他賽事。

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責任編輯：孫民

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