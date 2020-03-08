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【新冠肺炎】武漢有醫院領導補助是前線醫生兩倍多? 官方：重新核算

社會熱點 23:11 2020/03/08

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新冠肺炎疫情持續，在疫情中心的武漢，前線醫護人員每日疲於奔命，還要面對染病的風險，但拿到的補助，隨時不及醫院的行政人員。《新京報》報道，有武漢醫生表示，醫院的領導、行政人員所得的補助，是一線醫生的兩倍之多，不滿補助的計算方式。

官方表示，醫院核算並無失誤，但鑑於今日國家衛健委明確「醫生輪休算出勤」的計算方式，醫院將重新核算出勤，並發放相關補助。

武漢市第五醫院發熱門診醫生王麗（化名），日前收到1月24日至2月7日值班4天的補助，共1200元（人民幣，下同）。但醫院領導及行政人員拿到的補助金額，遠高於前線醫護。

有醫生獲補助1200元 院長拿3200元

王麗表示，醫生是24小時輪班制，5小時輪一班。「我們平時兩三天輪值一次，其餘時間都要在規定地點休息隔離。」這樣算下來，醫生半個月輪班5次左右，考勤算5天。

據醫院對2月8至23日的醫院工作人員考勤天數公示，多名醫院領導、醫院人事科等行政崗位出勤均為16天，而部分醫護人員的出勤天數5天、6天居多。據財政部、國家衛生健康委此前發通知，對於直接接觸待排查或確診病例，診斷、治療等工作相關人員，中央財政按每人每天300元補助；參加疫情防控其他醫務和防疫工作者，每人每天200元補助。

「按照出勤天數進行補助，行政人員每天補助200元，全勤可拿3200元。參與一線救治的醫護拿到的補助只有一千多元。」王麗說，緊急時期，醫院發熱門診每天接待1700多人，醫護每天都遲下班，而行政人員不上一線，也不用穿防護服，更不用隔離，「一線高強度、高壓力工作環境下，最後得到的補助還不如在辦公室裡的員工高」。

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報道指出，漢陽區委宣傳部工作人員今日稱，涉事醫院核算醫護出勤上無缺漏，嚴格按照補助發放規定核算，確實會出現一線醫務工作者補助，不如行政崗位高的情況。由於國家已經明確一線醫務輪休也算出勤，會重新核算出勤補助。

國家衛生健康委人事司副司長段勇今日稱，按照人社部2020年9號文的精神，一線醫務人員在輪休和隔離期間都按出勤來對待，基本工資、崗位津貼（衛生防疫津貼）、績效工資都繼續正常發放。

責任編輯：伍樂

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