【新冠肺炎】即將復航？ 武漢機場：提前準備 時間國家決定

內地新冠肺炎疫情緩和之際，網傳在疫情中心的湖北武漢，機場將復航。武漢機場昨（8日）澄清，是提前為復航做好準備，至於何時復航，將嚴格按照國家統一部署決定執行。

昨日網傳湖北機場集團下發「關於做好復工復航準備工作的通知」，內容提及集團與各板塊職能部門本月10日開始正常上班，各支線機場、各板塊公司分別於本月12日、16日前完成復工復航準備，集團領導定17日進行檢查。

不表明正式確定具體復航時間

為消除公眾誤解，武漢天河機場昨晚在官方微博發布集團回應稱，該機場是大型繁忙機場，由暫停商業客運到恢復常態航班運行，各項準備工作十分繁重，公司根據工作需要，提前為復航做好人員培訓、設備檢修、安全檢查等準備工作，屬必要的正常安排，不表明已正式確定了具體復航時間。

至於武漢天河機場及省內支線機場何時復航，將嚴格按照國家統一部署和省市新冠肺炎疫情防控指揮部的決定執行。

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集團強調，所轄武漢天河機場及省內支線機場，嚴格執行湖北及武漢新冠肺炎疫情防控指揮部部署，已於1月23日起相繼關閉離漢離鄂通道，暫停商業客運航班運行。在此期間，為保障全省疫情防控航空運輸任務，持續保持正常工作狀態。此次通知部分管理人員返崗，屬內部正常工作安排。

責任編輯：林佩怡

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